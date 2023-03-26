Путин предупредил о создании нового военного блока на Западе

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Вашингтон создает все новые союзы со странами Запада, подчеркнул Владимир Путин Фото:

США хотят создать «глобальное НАТО», с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что делают Соединенные Штаты? Они создают все новые и новые союзы. <…> Запад строит новые „оси“, наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японии. В планах НАТО явно написано создание союза со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».

Ранее российский президент уточнил, что РФ и КНР не собираются создавать военный союз. Он подчеркнул, что Россия не скрывает свои планы, касающиеся партнерства с Китаем.

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США хотят создать «глобальное НАТО», с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Что делают Соединенные Штаты? Они создают все новые и новые союзы. <…> Запад строит новые „оси“, наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японии. В планах НАТО явно написано создание союза со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Ранее российский президент уточнил, что РФ и КНР не собираются создавать военный союз. Он подчеркнул, что Россия не скрывает свои планы, касающиеся партнерства с Китаем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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