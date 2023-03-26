Путин предупредил о создании нового военного блока на Западе

США хотят создать «глобальное НАТО», с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Что делают Соединенные Штаты? Они создают все новые и новые союзы. <…> Запад строит новые „оси“, наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японии. В планах НАТО явно написано создание союза со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».
Ранее российский президент уточнил, что РФ и КНР не собираются создавать военный союз. Он подчеркнул, что Россия не скрывает свои планы, касающиеся партнерства с Китаем.
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