Путин предупредил о создании нового военного блока на Западе

26 марта 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Вашингтон создает все новые союзы со странами Запада, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU США хотят создать «глобальное НАТО», с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Что делают Соединенные Штаты? Они создают все новые и новые союзы. <…> Запад строит новые „оси“, наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японии. В планах НАТО явно написано создание союза со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Ранее российский президент уточнил, что РФ и КНР не собираются создавать военный союз. Он подчеркнул, что Россия не скрывает свои планы, касающиеся партнерства с Китаем.

США хотят создать «глобальное НАТО», с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Что делают Соединенные Штаты? Они создают все новые и новые союзы. <…> Запад строит новые „оси“, наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японии. В планах НАТО явно написано создание союза со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Ранее российский президент уточнил, что РФ и КНР не собираются создавать военный союз. Он подчеркнул, что Россия не скрывает свои планы, касающиеся партнерства с Китаем.