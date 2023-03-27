Военный эксперт описал будущие бои ВС РФ с западными танками

Военный эксперт Дандыкин: российская армия будет уничтожать западные танки с воздуха

28 марта 2023 в 08:10 Размер текста - 17 +

Западные танки станут добычей для российской армии, заявил Василий Дандыкин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные танки, поставленные на Украину, будут добычей охоты Вооруженных сил РФ. Российские танкисты и летчики уже изучили слабые места бронетехники. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. «Вот будет показателен бой наших Т90 СМ, как одних из лучших танков в мире, других модернизируемых танков. Ну, и самое главное, работать будут и другие: артиллеристы, и конечно же, это авиация, беспилотники», — заявил эксперт телеканалу 360. Он добавил, что армия ВС РФ уже изучила слабые места танков, как это делали советские солдаты во время Великой Отечественной войны и теперь будет готовиться. Дадыкин пояснил, что возможны дуэльные ситуации и уничтожение западной техники с воздуха. По его словам, когда западные танки встретятся с российской армией, начнется охота российских танкистов и летчиков за «этим зверьем». Ранее Великобритания заявила о готовности обновить танковый парк Украины, передает News.ru . В случае уничтожения некоторых видов танков, Минобороны Великобритании готово заменить их новыми. Экипажи ВСУ закончили обучение по управлению британскими танками Challenger 2, передает RT. Украинские военнослужащие вернулись из Великобритании после нескольких недель обучения под руководством британских инструкторов.

Западные танки, поставленные на Украину, будут добычей охоты Вооруженных сил РФ. Российские танкисты и летчики уже изучили слабые места бронетехники. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. «Вот будет показателен бой наших Т90 СМ, как одних из лучших танков в мире, других модернизируемых танков. Ну, и самое главное, работать будут и другие: артиллеристы, и конечно же, это авиация, беспилотники», — заявил эксперт телеканалу 360. Он добавил, что армия ВС РФ уже изучила слабые места танков, как это делали советские солдаты во время Великой Отечественной войны и теперь будет готовиться. Дадыкин пояснил, что возможны дуэльные ситуации и уничтожение западной техники с воздуха. По его словам, когда западные танки встретятся с российской армией, начнется охота российских танкистов и летчиков за «этим зверьем». Ранее Великобритания заявила о готовности обновить танковый парк Украины, передает News.ru. В случае уничтожения некоторых видов танков, Минобороны Великобритании готово заменить их новыми. Экипажи ВСУ закончили обучение по управлению британскими танками Challenger 2, передает RT. Украинские военнослужащие вернулись из Великобритании после нескольких недель обучения под руководством британских инструкторов.