Путин: вся Россия переживает из-за гибели самарских солдат в Макеевке 1 января

Владимир Путин рассказал о переживании из-за гибели российских солдат
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вся Россия переживает из-за гибели российских военных в результате обстрела ВСУ в Макеевке 1 января. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Вся страна переживает», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.
Украинские боевики нанесли удар артиллерией по пункту размещения российских военных в Макеевке 1 января. Под обстрелом погибло 89 солдат РФ. Позже Минобороны объявило о проведении операции возмездия в ответ на обстрел со стороны ВСУ.
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