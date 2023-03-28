Путин: вся Россия переживает из-за гибели самарских солдат в Макеевке 1 января

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир
Владимир Путин рассказал о переживании из-за гибели российских солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вся Россия переживает из-за гибели российских военных в результате обстрела ВСУ в Макеевке 1 января. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Вся страна переживает», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Украинские боевики нанесли удар артиллерией по пункту размещения российских военных в Макеевке 1 января. Под обстрелом погибло 89 солдат РФ. Позже Минобороны объявило о проведении операции возмездия в ответ на обстрел со стороны ВСУ.

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Вся Россия переживает из-за гибели российских военных в результате обстрела ВСУ в Макеевке 1 января. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Вся страна переживает», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС. Украинские боевики нанесли удар артиллерией по пункту размещения российских военных в Макеевке 1 января. Под обстрелом погибло 89 солдат РФ. Позже Минобороны объявило о проведении операции возмездия в ответ на обстрел со стороны ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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