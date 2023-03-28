В Роскачестве усомнились в безопасности аналогов Coca-Cola и Pepsi

Специалисты Роскачества инфицировали проверку аналогов Coca-Cola и Pepsi, которые продаются в России после ухода оригинальных брендов, поскольку потребители жалуются на их вкус. Об этом сообщил глава организации Максим Протасов.
«Порядка 28% покупателей жалуются на наличие в напитке химического привкуса, 25% — на слишком сладкий вкус. […] Нам важно понять, насколько российский продукт соответствует иностранному аналогу», — сообщил Максим Протасов «Известиям».
Аналоги Coca-Cola и Pepsi производят российские предприятия. Их также завозят из Казахстана, Ирана и других стран, отметил Протасов.
Компании Coca-Cola и Pepsi в 2022 году объявили о приостановке работы в России на фоне спецоперации. При этом Минсельхоз отказался ввозить продукцию этих компаний через параллельный импорт. Аналоги напитков стали выпускать российские производители, в том числе российская структура пивоваренной компании Heineken.
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