В Роскачестве усомнились в безопасности аналогов Coca-Cola и Pepsi

29 марта 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

Потребители российских аналогов Coca-Cola и Pepsi жалуются на их вкус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Специалисты Роскачества инфицировали проверку аналогов Coca-Cola и Pepsi, которые продаются в России после ухода оригинальных брендов, поскольку потребители жалуются на их вкус. Об этом сообщил глава организации Максим Протасов. «Порядка 28% покупателей жалуются на наличие в напитке химического привкуса, 25% — на слишком сладкий вкус. […] Нам важно понять, насколько российский продукт соответствует иностранному аналогу», — сообщил Максим Протасов «Известиям». Аналоги Coca-Cola и Pepsi производят российские предприятия. Их также завозят из Казахстана, Ирана и других стран, отметил Протасов. Компании Coca-Cola и Pepsi в 2022 году объявили о приостановке работы в России на фоне спецоперации. При этом Минсельхоз отказался ввозить продукцию этих компаний через параллельный импорт. Аналоги напитков стали выпускать российские производители, в том числе российская структура пивоваренной компании Heineken.

Специалисты Роскачества инфицировали проверку аналогов Coca-Cola и Pepsi, которые продаются в России после ухода оригинальных брендов, поскольку потребители жалуются на их вкус. Об этом сообщил глава организации Максим Протасов. «Порядка 28% покупателей жалуются на наличие в напитке химического привкуса, 25% — на слишком сладкий вкус. […] Нам важно понять, насколько российский продукт соответствует иностранному аналогу», — сообщил Максим Протасов «Известиям». Аналоги Coca-Cola и Pepsi производят российские предприятия. Их также завозят из Казахстана, Ирана и других стран, отметил Протасов. Компании Coca-Cola и Pepsi в 2022 году объявили о приостановке работы в России на фоне спецоперации. При этом Минсельхоз отказался ввозить продукцию этих компаний через параллельный импорт. Аналоги напитков стали выпускать российские производители, в том числе российская структура пивоваренной компании Heineken.