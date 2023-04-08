08 апреля 2023

Кадыров доложил об успешной спецоперации между Кременной и Белогоровкой

Кадыров: между Кременной и Белогоровкой ликвидирована группа бойцов ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Еще часть взята в плен, уточнил Рамзан Кадыров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Между населенными пунктами Кременная и Белогоровка были ликвидированы бойцы ВСУ, еще часть попала в плен. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Спецназ „Ахмат“ вместе с бойцами четвертой бригады второго армейского корпуса под командованием дорогого брата Апты Алаудинова провел блестящую спецоперацию между населенными пунктами Кременная и Белогоровка. В результате нашим бойцам удалось ликвидировать крупную группу противников, а часть взять в плен», — написал Рамзан Кадыров в telegram-канале.

Он рассказал об одном из военнопленных ВСУ — Нихаенко Максиме Сергеевиче, который проделал сложный путь, прежде чем выйти на позиции российских войск, по дороге обморозил ноги. Глава Чечни отметил, что врачи оказали ему качественную медицинскую помощь и поставили его на ноги.

Ранее, 8 апреля, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал об уничтожении группы ВСУ на южно-донецком направлении. Также был ликвидирован минометный расчет в районе Новоданиловки, отметил он.

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Между населенными пунктами Кременная и Белогоровка были ликвидированы бойцы ВСУ, еще часть попала в плен. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Спецназ „Ахмат“ вместе с бойцами четвертой бригады второго армейского корпуса под командованием дорогого брата Апты Алаудинова провел блестящую спецоперацию между населенными пунктами Кременная и Белогоровка. В результате нашим бойцам удалось ликвидировать крупную группу противников, а часть взять в плен», — написал Рамзан Кадыров в telegram-канале. Он рассказал об одном из военнопленных ВСУ — Нихаенко Максиме Сергеевиче, который проделал сложный путь, прежде чем выйти на позиции российских войск, по дороге обморозил ноги. Глава Чечни отметил, что врачи оказали ему качественную медицинскую помощь и поставили его на ноги. Ранее, 8 апреля, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал об уничтожении группы ВСУ на южно-донецком направлении. Также был ликвидирован минометный расчет в районе Новоданиловки, отметил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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