Кадыров доложил об успешной спецоперации между Кременной и Белогоровкой

Кадыров: между Кременной и Белогоровкой ликвидирована группа бойцов ВСУ

08 апреля 2023 в 23:43 Размер текста - 17 +

Еще часть взята в плен, уточнил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Между населенными пунктами Кременная и Белогоровка были ликвидированы бойцы ВСУ, еще часть попала в плен. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Спецназ „Ахмат“ вместе с бойцами четвертой бригады второго армейского корпуса под командованием дорогого брата Апты Алаудинова провел блестящую спецоперацию между населенными пунктами Кременная и Белогоровка. В результате нашим бойцам удалось ликвидировать крупную группу противников, а часть взять в плен», — написал Рамзан Кадыров в telegram-канале . Он рассказал об одном из военнопленных ВСУ — Нихаенко Максиме Сергеевиче, который проделал сложный путь, прежде чем выйти на позиции российских войск, по дороге обморозил ноги. Глава Чечни отметил, что врачи оказали ему качественную медицинскую помощь и поставили его на ноги. Ранее, 8 апреля, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал об уничтожении группы ВСУ на южно-донецком направлении. Также был ликвидирован минометный расчет в районе Новоданиловки, отметил он.

Между населенными пунктами Кременная и Белогоровка были ликвидированы бойцы ВСУ, еще часть попала в плен. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Спецназ „Ахмат“ вместе с бойцами четвертой бригады второго армейского корпуса под командованием дорогого брата Апты Алаудинова провел блестящую спецоперацию между населенными пунктами Кременная и Белогоровка. В результате нашим бойцам удалось ликвидировать крупную группу противников, а часть взять в плен», — написал Рамзан Кадыров в telegram-канале. Он рассказал об одном из военнопленных ВСУ — Нихаенко Максиме Сергеевиче, который проделал сложный путь, прежде чем выйти на позиции российских войск, по дороге обморозил ноги. Глава Чечни отметил, что врачи оказали ему качественную медицинскую помощь и поставили его на ноги. Ранее, 8 апреля, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал об уничтожении группы ВСУ на южно-донецком направлении. Также был ликвидирован минометный расчет в районе Новоданиловки, отметил он.