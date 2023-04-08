Кадыров доложил об успешной спецоперации между Кременной и Белогоровкой

Между населенными пунктами Кременная и Белогоровка были ликвидированы бойцы ВСУ, еще часть попала в плен. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Спецназ „Ахмат“ вместе с бойцами четвертой бригады второго армейского корпуса под командованием дорогого брата Апты Алаудинова провел блестящую спецоперацию между населенными пунктами Кременная и Белогоровка. В результате нашим бойцам удалось ликвидировать крупную группу противников, а часть взять в плен», — написал Рамзан Кадыров в
Он рассказал об одном из военнопленных ВСУ — Нихаенко Максиме Сергеевиче, который проделал сложный путь, прежде чем выйти на позиции российских войск, по дороге обморозил ноги. Глава Чечни отметил, что врачи оказали ему качественную медицинскую помощь и поставили его на ноги.
Ранее, 8 апреля, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал об уничтожении группы ВСУ на южно-донецком направлении. Также был ликвидирован минометный расчет в районе Новоданиловки, отметил он.
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