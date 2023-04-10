Политолог Бороненков заявил о сдвиге тектонических плит под Вашингтоном из-за Китая

11 апреля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

У Китая есть данные, которые свидетельствуют о причастности США к появлению COVID-19 Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У Китая есть чем ответить на обвинения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу, так как существуют данные, что инфекция была создана Министерством обороны США. Об этом в разговоре с URA.RU заявил секретарь Генерального Совета Международной ассоциации профессиональных союзов, политолог Анатолий Бороненков. По его словам, под Вашингтоном начнут двигаться тектонические плиты. «C 99% вероятностью новый коронавирус был искусственно создан Министерством обороны США. Думаю, у Китая есть чем ответить, помимо ноутбука Хантера Байдена. Поэтому и отвлекается внимание ситуацией на Украине и на Тайване. Полагаю, под Вашингтоном начнут двигаться тектонические плиты», — сказал Анатолий Бороненков. Политолог напомнил о расследовании американского издания Vanity Fair, в котором говорится о причинах появления SARS-CoV-2. Материал собран на слитых переписках Минздрава и Минобороны США и их подрядчиков. «Власти США сперва спонсировали исследования по редактированию генома коронавируса летучих мышей в Ухане, а после начала пандемии уничтожили свои исследования, запретив ученым поднимать вопрос об истинных причинах происхождения болезни», — подчеркнул собеседник агентства. Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что у Китая есть намного больше данных, которые могут пролить свет на происхождение COVID-19. В ответ на это директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шен Хунбин сказал, что Пекин всегда делился результатами исследований с учеными всего мира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У Китая есть чем ответить на обвинения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу, так как существуют данные, что инфекция была создана Министерством обороны США. Об этом в разговоре с URA.RU заявил секретарь Генерального Совета Международной ассоциации профессиональных союзов, политолог Анатолий Бороненков. По его словам, под Вашингтоном начнут двигаться тектонические плиты. «C 99% вероятностью новый коронавирус был искусственно создан Министерством обороны США. Думаю, у Китая есть чем ответить, помимо ноутбука Хантера Байдена. Поэтому и отвлекается внимание ситуацией на Украине и на Тайване. Полагаю, под Вашингтоном начнут двигаться тектонические плиты», — сказал Анатолий Бороненков. Политолог напомнил о расследовании американского издания Vanity Fair, в котором говорится о причинах появления SARS-CoV-2. Материал собран на слитых переписках Минздрава и Минобороны США и их подрядчиков. «Власти США сперва спонсировали исследования по редактированию генома коронавируса летучих мышей в Ухане, а после начала пандемии уничтожили свои исследования, запретив ученым поднимать вопрос об истинных причинах происхождения болезни», — подчеркнул собеседник агентства. Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что у Китая есть намного больше данных, которые могут пролить свет на происхождение COVID-19. В ответ на это директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шен Хунбин сказал, что Пекин всегда делился результатами исследований с учеными всего мира.