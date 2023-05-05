Пользователи Twitter посмеялись над Зеленским, получившим в подарок пистолет от президента Чехии

Ранее Зеленский получил пистолет в качестве подарка от лидера ЧехииФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Чехии Петр Павел подарил лидеру Украины Владимиру Зеленскому самозарядный пистолет CZ 75. Пользователи Twitter высмеяли новость, заметив в этом намек чешского лидера Зеленскому на суицид.
«Ну и конечно типичный подарок от диктатуры для оружия диктатуры!» — заявил пользователь с ником Jakub Moudry. Свое сообщение он написал в комментариях под публикацией лидера Чехии. Тот в ней прикрепил фотографии с пистолетом в чемодане. «У вас IQ (система оценивания уровня интеллекта — прим. URA.RU) равна -107? Президент?» — отметил пользователь с ником Ostravadam.
Задался вопросом пользователь
Скриншот Twitter
Комментатор намекает на связь с Адольфом Гитлером, который отправил себя цианидом
Скриншот Twitter
Вацлав Гавел — чешский писатель и последний президент Чехословакии
Скриншот Twitter
Предложил один из комментаторов
Скриншот Twitter
В 2021 году Зеленский получил в подарок книгу «Легкая черепно-мозговая травма» во время визита в США. Член палаты представителей США от Огайо Марси Каптур вручила лидеру Украины подарок, сообщает «Царьград».
Президент Чехии Петр Павел подарил лидеру Украины Владимиру Зеленскому самозарядный пистолет CZ 75. Пользователи Twitter высмеяли новость, заметив в этом намек чешского лидера Зеленскому на суицид. «Ну и конечно типичный подарок от диктатуры для оружия диктатуры!» — заявил пользователь с ником Jakub Moudry. Свое сообщение он написал в комментариях под публикацией лидера Чехии. Тот в ней прикрепил фотографии с пистолетом в чемодане. «У вас IQ (система оценивания уровня интеллекта — прим. URA.RU) равна -107? Президент?» — отметил пользователь с ником Ostravadam. В 2021 году Зеленский получил в подарок книгу «Легкая черепно-мозговая травма» во время визита в США. Член палаты представителей США от Огайо Марси Каптур вручила лидеру Украины подарок, сообщает «Царьград».