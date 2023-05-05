Пользователи Twitter посмеялись над Зеленским, получившим в подарок пистолет от президента Чехии

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
Ранее Зеленский получил пистолет в качестве подарка от лидера Чехии Фото:

Президент Чехии Петр Павел подарил лидеру Украины Владимиру Зеленскому самозарядный пистолет CZ 75. Пользователи Twitter высмеяли новость, заметив в этом намек чешского лидера Зеленскому на суицид.

«Ну и конечно типичный подарок от диктатуры для оружия диктатуры!» — заявил пользователь с ником Jakub Moudry. Свое сообщение он написал в комментариях под публикацией лидера Чехии. Тот в ней прикрепил фотографии с пистолетом в чемодане. «У вас IQ (система оценивания уровня интеллекта — прим. URA.RU) равна -107? Президент?» — отметил пользователь с ником Ostravadam.

Задался вопросом пользователь
Задался вопросом пользователь
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Предложил один из комментаторов
Предложил один из комментаторов

В 2021 году Зеленский получил в подарок книгу «Легкая черепно-мозговая травма» во время визита в США. Член палаты представителей США от Огайо Марси Каптур вручила лидеру Украины подарок, сообщает «Царьград».

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Президент Чехии Петр Павел подарил лидеру Украины Владимиру Зеленскому самозарядный пистолет CZ 75. Пользователи Twitter высмеяли новость, заметив в этом намек чешского лидера Зеленскому на суицид. «Ну и конечно типичный подарок от диктатуры для оружия диктатуры!» — заявил пользователь с ником Jakub Moudry. Свое сообщение он написал в комментариях под публикацией лидера Чехии. Тот в ней прикрепил фотографии с пистолетом в чемодане. «У вас IQ (система оценивания уровня интеллекта — прим. URA.RU) равна -107? Президент?» — отметил пользователь с ником Ostravadam. В 2021 году Зеленский получил в подарок книгу «Легкая черепно-мозговая травма» во время визита в США. Член палаты представителей США от Огайо Марси Каптур вручила лидеру Украины подарок, сообщает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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