SHOT: в Брянской области уничтожили беспилотник с кумулятивным снарядом

В Брянской области был уничтожен беспилотник с кумулятивным снарядом. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Беспилотник нашли в поле в двух километрах от поселка Рохманово — он находится в 70 км от государственной границы. Внутри „птички“ был заложен кумулятивный снаряд», — говорится в сообщении. Отмечается, что после изучения беспилотника он был уничтожен.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.
Кумулятивный снаряд имеет повышенный уровень бронепробития. Такие боеприпасы используются для поражения бронетехники и гарнизонов долговременных фортификационных сооружений. После того как снаряд соприкасается с броней, он создает кумулятивную струю. Она под высоким давлением способна пробить броню насквозь.
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