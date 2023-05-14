SHOT: в Брянской области уничтожили беспилотник с кумулятивным снарядом

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Беспилотник с кумулятивным снарядом был обнаружен в Брянской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области был уничтожен беспилотник с кумулятивным снарядом. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Беспилотник нашли в поле в двух километрах от поселка Рохманово — он находится в 70 км от государственной границы. Внутри „птички“ был заложен кумулятивный снаряд», — говорится в сообщении. Отмечается, что после изучения беспилотника он был уничтожен.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.

Кумулятивный снаряд имеет повышенный уровень бронепробития. Такие боеприпасы используются для поражения бронетехники и гарнизонов долговременных фортификационных сооружений. После того как снаряд соприкасается с броней, он создает кумулятивную струю. Она под высоким давлением способна пробить броню насквозь.

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В Брянской области был уничтожен беспилотник с кумулятивным снарядом. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Беспилотник нашли в поле в двух километрах от поселка Рохманово — он находится в 70 км от государственной границы. Внутри „птички“ был заложен кумулятивный снаряд», — говорится в сообщении. Отмечается, что после изучения беспилотника он был уничтожен. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается. Кумулятивный снаряд имеет повышенный уровень бронепробития. Такие боеприпасы используются для поражения бронетехники и гарнизонов долговременных фортификационных сооружений. После того как снаряд соприкасается с броней, он создает кумулятивную струю. Она под высоким давлением способна пробить броню насквозь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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