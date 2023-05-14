SHOT: в Брянской области уничтожили беспилотник с кумулятивным снарядом

14 мая 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Беспилотник с кумулятивным снарядом был обнаружен в Брянской области Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Брянской области был уничтожен беспилотник с кумулятивным снарядом. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Беспилотник нашли в поле в двух километрах от поселка Рохманово — он находится в 70 км от государственной границы. Внутри „птички“ был заложен кумулятивный снаряд», — говорится в сообщении. Отмечается, что после изучения беспилотника он был уничтожен. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается. Кумулятивный снаряд имеет повышенный уровень бронепробития. Такие боеприпасы используются для поражения бронетехники и гарнизонов долговременных фортификационных сооружений. После того как снаряд соприкасается с броней, он создает кумулятивную струю. Она под высоким давлением способна пробить броню насквозь.

В Брянской области был уничтожен беспилотник с кумулятивным снарядом. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Беспилотник нашли в поле в двух километрах от поселка Рохманово — он находится в 70 км от государственной границы. Внутри „птички“ был заложен кумулятивный снаряд», — говорится в сообщении. Отмечается, что после изучения беспилотника он был уничтожен. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается. Кумулятивный снаряд имеет повышенный уровень бронепробития. Такие боеприпасы используются для поражения бронетехники и гарнизонов долговременных фортификационных сооружений. После того как снаряд соприкасается с броней, он создает кумулятивную струю. Она под высоким давлением способна пробить броню насквозь.