В Санкт-Петербурге начнут производить тысячи беспилотников ежемесячно

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«Обуховский завод» произвел уже более тысячи беспилотников Фото:

В Санкт-Петербурге акционерное общество «Обуховский завод», принадлежащее ВКО «Алмаз-Антей» собирается ежемесячно производить по две — три тысячи беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил заместитель гендиректора концерна Михаил Подвязников.

По его словам, на предприятии было изготовлено уже больше тысячи дронов, большая часть которых была отправлена на испытания в воинские тачки. «У нас стоит задача в конце мая произвести еще тысячу штук с цифровыми камерами, которые смогут производить разведку и, я думаю, где-то к 1 июля мы выйдем на две — три тысячи БПЛА, которые будут собираться по специальной документации для работы в зоне СВО», — заявил Михаил Подвязников. Его слова передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

URA.RU направило запрос в пресс-службу концерна ВК «Алмаз-Антей» и «Обуховского завода» для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что инвестиции в отрасль БПЛА составит один триллион рублей. Глава государства также назвал это направление перспективным и одним из самых важных в деятельности РФ. Позже первый вице-премьер страны Андрей Белоусов сказал, российская стороны намерена производить 18 тысяч беспилотников к 2026 году и 32 тысячи к 2030 году.

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В Санкт-Петербурге акционерное общество «Обуховский завод», принадлежащее ВКО «Алмаз-Антей» собирается ежемесячно производить по две — три тысячи беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил заместитель гендиректора концерна Михаил Подвязников. По его словам, на предприятии было изготовлено уже больше тысячи дронов, большая часть которых была отправлена на испытания в воинские тачки. «У нас стоит задача в конце мая произвести еще тысячу штук с цифровыми камерами, которые смогут производить разведку и, я думаю, где-то к 1 июля мы выйдем на две — три тысячи БПЛА, которые будут собираться по специальной документации для работы в зоне СВО», — заявил Михаил Подвязников. Его слова передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». URA.RU направило запрос в пресс-службу концерна ВК «Алмаз-Антей» и «Обуховского завода» для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что инвестиции в отрасль БПЛА составит один триллион рублей. Глава государства также назвал это направление перспективным и одним из самых важных в деятельности РФ. Позже первый вице-премьер страны Андрей Белоусов сказал, российская стороны намерена производить 18 тысяч беспилотников к 2026 году и 32 тысячи к 2030 году.
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