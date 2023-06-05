В Нижегородской области зафиксировали первые случаи отравления суррогатным алкоголем 05 июня 2023 в 23:49 Размер текста - 17 + Смертность от суррогатного сидра дошла до Нижегородской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Смертность от суррогатного сидра дошла до Нижегородской области. Об этом заявил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов. «В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы», — сообщил Мелик— Гусейнов в своем telegram-канале. По его словам, в настоящее время медики борются за жизнь нескольких человек. Ранее в результате употребления суррогатного сидра в Димитровграде Ульяновской области погибли десятки человек. Агентство URA.RU собрало краткую сводку о данном происшествии. Число пострадавших от отравления суррогатным сидром «Мистер Сидр» в Ульяновской области достигло 43 человек, сообщается в СМИ. Смертность от суррогатного сидра дошла до Нижегородской области. Об этом заявил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов. «В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы», — сообщил Мелик— Гусейнов в своем telegram-канале. По его словам, в настоящее время медики борются за жизнь нескольких человек. Ранее в результате употребления суррогатного сидра в Димитровграде Ульяновской области погибли десятки человек. Агентство URA.RU собрало краткую сводку о данном происшествии. Число пострадавших от отравления суррогатным сидром «Мистер Сидр» в Ульяновской области достигло 43 человек, сообщается в СМИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям