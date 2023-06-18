Украинский министр Стрилец: нацпарки превращаются в пустыню из-за ЧП на Каховской ГЭС

Национальные парки Украины превращаются в пустыню из-за недавнего разрушения Каховской гидроэлектростанции. Такое заявление сделал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилец.
«Из-за террористического акта… на Каховской ГЭС такие нацпарки как „Великий Луг“ и „Каменская Сечь“ постепенно превращаются в пустыню», — написал Стрилец на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Согласно подсчетам Госэкоинспекции, ориентировочные убытки для этих территорий составили 15 млн гривен (406,6 млн долларов) для одного и более 73 млрд гривен (почти 2 млрд долларов) соответственно.
Ранее, 6 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Каховской ГЭС. Произошло разрушение плотины и затопление территории. Режим ЧС был введен в этот же день. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев констатировал, что отремонтировать Каховскую ГЭС будет невозможно. Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал предположение, что ВСУ совершили теракт из-за провала в контрнаступлении.
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