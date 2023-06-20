20 июня 2023

WSJ: контрнаступление ВСУ станет долгой и смертоносной мясорубкой

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WSJ подчеркивают потенциал российских мин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Западе предрекли превращение украинского контрнаступления в долгую и смертоносную мясорубку, которая не увенчается успехом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Первые неудачи украинцев служат свидетельством того, что их наступление превратится в долгую и смертоносную мясорубку», — говорится в материале. Авторы также отметили потенциал российских мин, которые обладают значительной взрывной силой и наносят больший ущерб, чем прогнозировалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в планы США в ходе контрнаступления входила гибель украинцев. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что это является частью конфликта.

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На Западе предрекли превращение украинского контрнаступления в долгую и смертоносную мясорубку, которая не увенчается успехом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Первые неудачи украинцев служат свидетельством того, что их наступление превратится в долгую и смертоносную мясорубку», — говорится в материале. Авторы также отметили потенциал российских мин, которые обладают значительной взрывной силой и наносят больший ущерб, чем прогнозировалось. Ранее URA.RU сообщало, что в планы США в ходе контрнаступления входила гибель украинцев. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что это является частью конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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