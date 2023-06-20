WSJ: контрнаступление ВСУ станет долгой и смертоносной мясорубкой

21 июня 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

WSJ подчеркивают потенциал российских мин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Западе предрекли превращение украинского контрнаступления в долгую и смертоносную мясорубку, которая не увенчается успехом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Первые неудачи украинцев служат свидетельством того, что их наступление превратится в долгую и смертоносную мясорубку», — говорится в материале. Авторы также отметили потенциал российских мин, которые обладают значительной взрывной силой и наносят больший ущерб, чем прогнозировалось. Ранее URA.RU сообщало, что в планы США в ходе контрнаступления входила гибель украинцев. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что это является частью конфликта.

На Западе предрекли превращение украинского контрнаступления в долгую и смертоносную мясорубку, которая не увенчается успехом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Первые неудачи украинцев служат свидетельством того, что их наступление превратится в долгую и смертоносную мясорубку», — говорится в материале. Авторы также отметили потенциал российских мин, которые обладают значительной взрывной силой и наносят больший ущерб, чем прогнозировалось. Ранее URA.RU сообщало, что в планы США в ходе контрнаступления входила гибель украинцев. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что это является частью конфликта.