WSJ: контрнаступление ВСУ станет долгой и смертоносной мясорубкой

На Западе предрекли превращение украинского контрнаступления в долгую и смертоносную мясорубку, которая не увенчается успехом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
«Первые неудачи украинцев служат свидетельством того, что их наступление превратится в долгую и смертоносную мясорубку», — говорится в материале. Авторы также отметили потенциал российских мин, которые обладают значительной взрывной силой и наносят больший ущерб, чем прогнозировалось.
Ранее URA.RU сообщало, что в планы США в ходе контрнаступления входила гибель украинцев. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что это является частью конфликта.
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