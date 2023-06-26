Аналитики назвали максимальную зарплату жителей Сургута

РИАН: жители Сургута могут получать 177 тысяч рублей, работая в добывающей отрасли
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В Сургуте работники добывающей отрасли могут зарабатывать 177 тысяч в месяц Фото:

Жители Сургута (ХМАО) могут получать максимальную зарплату в 177 тысяч рублей, работая в добывающей отрасли. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков.

«Сургут расположился на четвертом месте в рейтинге городов по уровню зарплат в различных отраслях. Максимальный результат — 177 тысяч рублей в добывающей отрасли, что в первую очередь связано с добычей нефти и газа. Энергетика в этом городе обеспечивает вторую среди отраслей города зарплату — 128 тысяч», — сообщают эксперты РИА Новости.

В рейтинг городов, помимо Сургута, вошли Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Они заняли 18 и 16 позиции соответственно. В этих городах по уровню зарплат также лидирует добывающая отрасль. Жители Нижневартовска, работая в данной сфере, смогут получать в среднем 105 тысяч рублей, а жители Ханты-Мансийска — 131 тысячу.

Ранее URA.RU сообщало, что самые высокие зарплаты в крупнейших городах РФ получают сотрудники сферы интеллектуального труда. Эта отрасль — самая «прибыльная» для работников в 19 городах.

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Жители Сургута (ХМАО) могут получать максимальную зарплату в 177 тысяч рублей, работая в добывающей отрасли. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков. «Сургут расположился на четвертом месте в рейтинге городов по уровню зарплат в различных отраслях. Максимальный результат — 177 тысяч рублей в добывающей отрасли, что в первую очередь связано с добычей нефти и газа. Энергетика в этом городе обеспечивает вторую среди отраслей города зарплату — 128 тысяч», — сообщают эксперты РИА Новости. В рейтинг городов, помимо Сургута, вошли Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Они заняли 18 и 16 позиции соответственно. В этих городах по уровню зарплат также лидирует добывающая отрасль. Жители Нижневартовска, работая в данной сфере, смогут получать в среднем 105 тысяч рублей, а жители Ханты-Мансийска — 131 тысячу. Ранее URA.RU сообщало, что самые высокие зарплаты в крупнейших городах РФ получают сотрудники сферы интеллектуального труда. Эта отрасль — самая «прибыльная» для работников в 19 городах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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