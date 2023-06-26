Аналитики назвали максимальную зарплату жителей Сургута

РИАН: жители Сургута могут получать 177 тысяч рублей, работая в добывающей отрасли

В Сургуте работники добывающей отрасли могут зарабатывать 177 тысяч в месяц Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Сургута (ХМАО) могут получать максимальную зарплату в 177 тысяч рублей, работая в добывающей отрасли. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков.

«Сургут расположился на четвертом месте в рейтинге городов по уровню зарплат в различных отраслях. Максимальный результат — 177 тысяч рублей в добывающей отрасли, что в первую очередь связано с добычей нефти и газа. Энергетика в этом городе обеспечивает вторую среди отраслей города зарплату — 128 тысяч», — сообщают эксперты РИА Новости.

В рейтинг городов, помимо Сургута, вошли Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Они заняли 18 и 16 позиции соответственно. В этих городах по уровню зарплат также лидирует добывающая отрасль. Жители Нижневартовска, работая в данной сфере, смогут получать в среднем 105 тысяч рублей, а жители Ханты-Мансийска — 131 тысячу.

Ранее URA.RU сообщало, что самые высокие зарплаты в крупнейших городах РФ получают сотрудники сферы интеллектуального труда. Эта отрасль — самая «прибыльная» для работников в 19 городах.