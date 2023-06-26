Лукашенко утвердил договор с РФ о внутреннем судоходстве

27 июня 2023 в 03:17 Размер текста - 17 +

Документ позволяет судам беспрепятственно плавать между портами РФ и Беларуси Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправсоглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям. Соответствующий документ опубликован на правовой портале Белоруссии. «Ратифицировать соглашение между Беларусью и РФ о судоходстве по внутренним водным путям», — следует из документа на сайте правовой информации. Законопроект был принят нижней палатой Белоруссии 31 мая, а одобрен верхней — 14 июня. Соглашение было подписано в Москве 28 декабря 2022 года в рамках реализации белорусско-российской союзной программы, пишет RT. Оно разрешает двум государствам перевозить товары на суднах между портами на внутренних водных путях. Также документ определяет условия, по которым суда будут допускать к плаванию и обмен информацией о квалификационных документах членов экипажей судов. На внутренних водных путях будет установлен запрет на промысловую, гидрографическую, исследовательскую и иную не связанную с судоходством деятельность. Для контроля за выполнением соглашений и проведения консультаций будет создана специальная смешанная комиссия. Она, согласно соглашения, будет собираться по просьбе любой из сторон.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправсоглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям. Соответствующий документ опубликован на правовой портале Белоруссии. «Ратифицировать соглашение между Беларусью и РФ о судоходстве по внутренним водным путям», — следует из документа на сайте правовой информации. Законопроект был принят нижней палатой Белоруссии 31 мая, а одобрен верхней — 14 июня. Соглашение было подписано в Москве 28 декабря 2022 года в рамках реализации белорусско-российской союзной программы, пишет RT. Оно разрешает двум государствам перевозить товары на суднах между портами на внутренних водных путях. Также документ определяет условия, по которым суда будут допускать к плаванию и обмен информацией о квалификационных документах членов экипажей судов. На внутренних водных путях будет установлен запрет на промысловую, гидрографическую, исследовательскую и иную не связанную с судоходством деятельность. Для контроля за выполнением соглашений и проведения консультаций будет создана специальная смешанная комиссия. Она, согласно соглашения, будет собираться по просьбе любой из сторон.