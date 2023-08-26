В США хотят впервые применить новый вид казни

AP: В США хотят впервые казнить заключенного, заставив дышать азотом

26 августа 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

В Алабаме планируют казнить заключенного, заставив его дышать чистым азотом Фото: Анна Майорова © URA.RU В штате Алабама хотят впервые казнить заключенного, заставив его дышать чистым азотом. Об этом сообщает Associated Press. «Алабама планирует стать первым американским штатом, где заключенного казнят, заставив его дышать азотом», — пишет AP . По данным агентства, такой вид казни разрешен в трех штатах, но никогда не применялся. Такой метод казни называется азотной гипоксией. При нем человека заставляют дышать инертным газом. В этом случае человек умирает от постепенного лишения кислорода, а не от удушья.

В штате Алабама хотят впервые казнить заключенного, заставив его дышать чистым азотом. Об этом сообщает Associated Press. «Алабама планирует стать первым американским штатом, где заключенного казнят, заставив его дышать азотом», — пишет AP. По данным агентства, такой вид казни разрешен в трех штатах, но никогда не применялся. Такой метод казни называется азотной гипоксией. При нем человека заставляют дышать инертным газом. В этом случае человек умирает от постепенного лишения кислорода, а не от удушья.