В США хотят впервые применить новый вид казни

AP: В США хотят впервые казнить заключенного, заставив дышать азотом
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В Алабаме планируют казнить заключенного, заставив его дышать чистым азотом Фото:

В штате Алабама хотят впервые казнить заключенного, заставив его дышать чистым азотом. Об этом сообщает Associated Press.

«Алабама планирует стать первым американским штатом, где заключенного казнят, заставив его дышать азотом», — пишет AP. По данным агентства, такой вид казни разрешен в трех штатах, но никогда не применялся.

Такой метод казни называется азотной гипоксией. При нем человека заставляют дышать инертным газом. В этом случае человек умирает от постепенного лишения кислорода, а не от удушья.

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В штате Алабама хотят впервые казнить заключенного, заставив его дышать чистым азотом. Об этом сообщает Associated Press. «Алабама планирует стать первым американским штатом, где заключенного казнят, заставив его дышать азотом», — пишет AP. По данным агентства, такой вид казни разрешен в трех штатах, но никогда не применялся. Такой метод казни называется азотной гипоксией. При нем человека заставляют дышать инертным газом. В этом случае человек умирает от постепенного лишения кислорода, а не от удушья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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