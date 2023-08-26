В США хотят впервые применить новый вид казни

В Алабаме планируют казнить заключенного, заставив его дышать чистым азотом
В штате Алабама хотят впервые казнить заключенного, заставив его дышать чистым азотом. Об этом сообщает Associated Press.
«Алабама планирует стать первым американским штатом, где заключенного казнят, заставив его дышать азотом», — пишет
Такой метод казни называется азотной гипоксией. При нем человека заставляют дышать инертным газом. В этом случае человек умирает от постепенного лишения кислорода, а не от удушья.
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