Ночью 26 августа на стадионе главного греческого футбольного клуба и действующего чемпиона страны «Олимпиакос» в городе Пирей появились призывы прекратить отправку оружия Украине и поддерживать киевский режим. Кадры опубликовали очевидцы.
«Надписи появились спустя трое суток после тайно готовившегося визита [президента Украины Владимира] Зеленского в Грецию, против которого, так же как и против поставок оружия киевскому режиму, выступает значительная часть греческой общественности и политиков», — говорится в сообщении РИА Новости. Отмечается, что власть Греции поддерживает киевский режим и отправляет оружие стране.
По словам очевидцев, зеленым цветом по верхнему контуру стадиона «Караискакис» появились различные надписи против поставок оружия и киевского режима. Например, «Зеленский диктатор», «Остановите украинский режим, «Не платите за войну на Украине», «Нет нацизму на Украине».
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что договорился с представителем Греции о начале двусторонних переговоров по гарантиям безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Грецию за запланированное обучение летчиков ВСУ пилотированию на истребителях F-16.
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