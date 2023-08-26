Греческий стадион подсветили надписями против поставок оружия на Украину. Видео

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Жители Греции против поддержки режима Владимира Зеленского на Украине Фото:
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Ночью 26 августа на стадионе главного греческого футбольного клуба и действующего чемпиона страны «Олимпиакос» в городе Пирей появились призывы прекратить отправку оружия Украине и поддерживать киевский режим. Кадры опубликовали очевидцы.

«Надписи появились спустя трое суток после тайно готовившегося визита [президента Украины Владимира] Зеленского в Грецию, против которого, так же как и против поставок оружия киевскому режиму, выступает значительная часть греческой общественности и политиков», — говорится в сообщении РИА Новости. Отмечается, что власть Греции поддерживает киевский режим и отправляет оружие стране.

По словам очевидцев, зеленым цветом по верхнему контуру стадиона «Караискакис» появились различные надписи против поставок оружия и киевского режима. Например, «Зеленский диктатор», «Остановите украинский режим, «Не платите за войну на Украине», «Нет нацизму на Украине».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что договорился с представителем Греции о начале двусторонних переговоров по гарантиям безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Грецию за запланированное обучение летчиков ВСУ пилотированию на истребителях F-16.

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Ночью 26 августа на стадионе главного греческого футбольного клуба и действующего чемпиона страны «Олимпиакос» в городе Пирей появились призывы прекратить отправку оружия Украине и поддерживать киевский режим. Кадры опубликовали очевидцы. «Надписи появились спустя трое суток после тайно готовившегося визита [президента Украины Владимира] Зеленского в Грецию, против которого, так же как и против поставок оружия киевскому режиму, выступает значительная часть греческой общественности и политиков», — говорится в сообщении РИА Новости. Отмечается, что власть Греции поддерживает киевский режим и отправляет оружие стране. По словам очевидцев, зеленым цветом по верхнему контуру стадиона «Караискакис» появились различные надписи против поставок оружия и киевского режима. Например, «Зеленский диктатор», «Остановите украинский режим, «Не платите за войну на Украине», «Нет нацизму на Украине». Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что договорился с представителем Греции о начале двусторонних переговоров по гарантиям безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Грецию за запланированное обучение летчиков ВСУ пилотированию на истребителях F-16.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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