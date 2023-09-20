Один человек пострадал при взрыве газа в Балашихе

В ходе взрыва газа пострадал один человек
Один человек пострадал в Балашихе после взрыва газа в доме. Об этом сообщает МЧС по Московской области.
«Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Балашихе», — сообщило ГУ МЧС по Московской области. Сообщение ведомства передает РИА Новости.
Газ взорвался в девятиэтажном жилом здании. Сообщается, что в ходе инцидента обрушилось три этажа.
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