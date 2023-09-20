Один человек пострадал при взрыве газа в Балашихе

20 сентября 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

В ходе взрыва газа пострадал один человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Один человек пострадал в Балашихе после взрыва газа в доме. Об этом сообщает МЧС по Московской области. «Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Балашихе», — сообщило ГУ МЧС по Московской области. Сообщение ведомства передает РИА Новости. Газ взорвался в девятиэтажном жилом здании. Сообщается, что в ходе инцидента обрушилось три этажа.

Один человек пострадал в Балашихе после взрыва газа в доме. Об этом сообщает МЧС по Московской области. «Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Балашихе», — сообщило ГУ МЧС по Московской области. Сообщение ведомства передает РИА Новости. Газ взорвался в девятиэтажном жилом здании. Сообщается, что в ходе инцидента обрушилось три этажа.