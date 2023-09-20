Один человек пострадал при взрыве газа в Балашихе

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Катафалк возле дома Алексея Миронова в пос. Иславское Одинцовского городского округа Московской области, носилки, санитар, ритуальная служба, машина скорой помощи, похоронная служба, скорая помошь
В ходе взрыва газа пострадал один человек Фото:

Один человек пострадал в Балашихе после взрыва газа в доме. Об этом сообщает МЧС по Московской области.

«Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Балашихе», — сообщило ГУ МЧС по Московской области. Сообщение ведомства передает РИА Новости.

Газ взорвался в девятиэтажном жилом здании. Сообщается, что в ходе инцидента обрушилось три этажа.

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Один человек пострадал в Балашихе после взрыва газа в доме. Об этом сообщает МЧС по Московской области. «Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Балашихе», — сообщило ГУ МЧС по Московской области. Сообщение ведомства передает РИА Новости. Газ взорвался в девятиэтажном жилом здании. Сообщается, что в ходе инцидента обрушилось три этажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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