Mash: российскому журналисту подбросили свиную голову

27 сентября 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Полицейские забрали свиную голову в отдел, пишет Mash Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обозревателю МИА «Россия сегодня» Тимофею Сергейцеву была подброшена свиная голова под двери его квартиры в Москве. Он также получал угрозы через звонки и почту из-за своих патриотических взглядов. «Тимофею Сергейцеву подбросили свиную голову», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что ранее обозревателю поступали угрозы из-за его патриотических взглядов при помощи звонков и писем на почту. Публицист обнаружил свиную голову вечером и незамедлительно вызвал полицию. Полицейские изъяли находку и забрали ее в отдел. Тимофей Сергейцев родом из Челябинска. Ранее работал политтехнологом и написал несколько книг, одна из которых была написана совместно с телеведущим Дмитрием Куликовым и Петром Мостовым. Из-за своей связи с МИА «Россия сегодня» он находится в списке санкций стран Евросоюза, Канады и других государств, передали в telegram-канале.

Обозревателю МИА «Россия сегодня» Тимофею Сергейцеву была подброшена свиная голова под двери его квартиры в Москве. Он также получал угрозы через звонки и почту из-за своих патриотических взглядов. «Тимофею Сергейцеву подбросили свиную голову», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что ранее обозревателю поступали угрозы из-за его патриотических взглядов при помощи звонков и писем на почту. Публицист обнаружил свиную голову вечером и незамедлительно вызвал полицию. Полицейские изъяли находку и забрали ее в отдел. Тимофей Сергейцев родом из Челябинска. Ранее работал политтехнологом и написал несколько книг, одна из которых была написана совместно с телеведущим Дмитрием Куликовым и Петром Мостовым. Из-за своей связи с МИА «Россия сегодня» он находится в списке санкций стран Евросоюза, Канады и других государств, передали в telegram-канале.