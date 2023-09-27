Mash: российскому журналисту подбросили свиную голову

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Продление меры пресечения по делу Алексея Миронова. Екатеринбург, следственный комитет, форма, шеврон
Полицейские забрали свиную голову в отдел, пишет Mash Фото:

Обозревателю МИА «Россия сегодня» Тимофею Сергейцеву была подброшена свиная голова под двери его квартиры в Москве. Он также получал угрозы через звонки и почту из-за своих патриотических взглядов.

«Тимофею Сергейцеву подбросили свиную голову», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что ранее обозревателю поступали угрозы из-за его патриотических взглядов при помощи звонков и писем на почту. Публицист обнаружил свиную голову вечером и незамедлительно вызвал полицию. Полицейские изъяли находку и забрали ее в отдел.

Тимофей Сергейцев родом из Челябинска. Ранее работал политтехнологом и написал несколько книг, одна из которых была написана совместно с телеведущим Дмитрием Куликовым и Петром Мостовым. Из-за своей связи с МИА «Россия сегодня» он находится в списке санкций стран Евросоюза, Канады и других государств, передали в telegram-канале.

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Обозревателю МИА «Россия сегодня» Тимофею Сергейцеву была подброшена свиная голова под двери его квартиры в Москве. Он также получал угрозы через звонки и почту из-за своих патриотических взглядов. «Тимофею Сергейцеву подбросили свиную голову», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что ранее обозревателю поступали угрозы из-за его патриотических взглядов при помощи звонков и писем на почту. Публицист обнаружил свиную голову вечером и незамедлительно вызвал полицию. Полицейские изъяли находку и забрали ее в отдел. Тимофей Сергейцев родом из Челябинска. Ранее работал политтехнологом и написал несколько книг, одна из которых была написана совместно с телеведущим Дмитрием Куликовым и Петром Мостовым. Из-за своей связи с МИА «Россия сегодня» он находится в списке санкций стран Евросоюза, Канады и других государств, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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