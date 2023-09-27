Mash: российскому журналисту подбросили свиную голову

Обозревателю МИА «Россия сегодня» Тимофею Сергейцеву была подброшена свиная голова под двери его квартиры в Москве. Он также получал угрозы через звонки и почту из-за своих патриотических взглядов.
«Тимофею Сергейцеву подбросили свиную голову», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что ранее обозревателю поступали угрозы из-за его патриотических взглядов при помощи звонков и писем на почту. Публицист обнаружил свиную голову вечером и незамедлительно вызвал полицию. Полицейские изъяли находку и забрали ее в отдел.
Тимофей Сергейцев родом из Челябинска. Ранее работал политтехнологом и написал несколько книг, одна из которых была написана совместно с телеведущим Дмитрием Куликовым и Петром Мостовым. Из-за своей связи с МИА «Россия сегодня» он находится в списке санкций стран Евросоюза, Канады и других государств, передали в telegram-канале.
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