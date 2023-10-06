ABC News: Трамп продавал ядерное оружие миллиардеру из Австралии

Дональд Трамп обсуждал с членами своего клуба Мар-а-Лаго продажу атомных подводных лодок Фото: Official White House / Shealah Craighead

Экс-президент США Дональд Трамп мог обсуждать продажу атомных подводных подлодок с австралийским миллиардером, который входит в клуб Мар-а-Лаго (название резиденции Трампа, а также его одноименного клуба — прим URA.RU). Об этом сообщили американские журналисты, ссылаясь на свои источники.

«Дональд Трамп предположительно обсуждал конфиденциальную информацию об американских атомных подводных лодках с австралийским миллиардером», — подчеркнули журналисты из ABC News. Они ссылаются на свои источники.

Те уточнили, что информация о потенциальной продаже атомного оружия Трампом стала известна после начала расследования по делу о хранении экс-главой США секретных документов. ФБР также опрашивала члена Мар-а-Лаго Энтони Пратта, который заявлял, что затрагивал с Трампом тему атомного вооружения США.

Трампу предъявили 37 обвинений по четырем уголовным делам. Его подозревают в мошенничестве. Также политика обвиняют в хранении секретных документов. В рамках данного расследования выяснилось, что Трамп может быть замечен в продаже атомного вооружения страны. Проходила информация и о том, что ФБР могла следить за сторонниками Трампа, передает «Национальная служба новостей». Экс-глава страны потребовал отстранения прокуроров из-за обвинений в свою сторону, сообщает телеканал 360.