16 октября 2023

В Госдуме предложили проверить работу Чубайса на вывод капитала из РФ

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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
Чубайс за последние годы стал политическим аллергеном для общества Фото:

В Государственной думе (ГД) предлагают проверить работу Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» и на возможный вывод капитала из страны. С подобной инициативой вышел депутат Госдумы Султан Хамзаев, который направит запросы в ФСБ РФ и Следственный комитет РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«Считаю, что помимо проверки Роснано нужно тщательно проверить его работу в РАО „ЕЭС России“, возможный вывод капитала из России Чубайсом и его родственниками. Направлю соответствующие запросы в ФСБ России и СК РФ», — сказал парламентарий изданию.

Чубайс за последние годы стал политическим аллергеном для общества, уверен Хамзаев. Год назад Чубайс уехал из страны и теперь развозит гуманитарную помощь, публично показывая свою лояльность в войне Израиля. «В моем понимании поведение экс-чиновника такого ранга — это государственная измена», — говорит Хамзаев.

Ранее в Госдуме решили проверит экс-корпорацию Чубайса. В частности, у правительства РФ была запрошена информацию о финансовых результатах госкорпорации «Роснано».

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В Государственной думе (ГД) предлагают проверить работу Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» и на возможный вывод капитала из страны. С подобной инициативой вышел депутат Госдумы Султан Хамзаев, который направит запросы в ФСБ РФ и Следственный комитет РФ. Об этом пишет РИА Новости. «Считаю, что помимо проверки Роснано нужно тщательно проверить его работу в РАО „ЕЭС России“, возможный вывод капитала из России Чубайсом и его родственниками. Направлю соответствующие запросы в ФСБ России и СК РФ», — сказал парламентарий изданию. Чубайс за последние годы стал политическим аллергеном для общества, уверен Хамзаев. Год назад Чубайс уехал из страны и теперь развозит гуманитарную помощь, публично показывая свою лояльность в войне Израиля. «В моем понимании поведение экс-чиновника такого ранга — это государственная измена», — говорит Хамзаев. Ранее в Госдуме решили проверит экс-корпорацию Чубайса. В частности, у правительства РФ была запрошена информацию о финансовых результатах госкорпорации «Роснано».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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