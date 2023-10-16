В Госдуме предложили проверить работу Чубайса на вывод капитала из РФ

17 октября 2023 в 05:57 Размер текста - 17 +

Чубайс за последние годы стал политическим аллергеном для общества Фото: Анна Майорова © URA.RU В Государственной думе (ГД) предлагают проверить работу Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» и на возможный вывод капитала из страны. С подобной инициативой вышел депутат Госдумы Султан Хамзаев, который направит запросы в ФСБ РФ и Следственный комитет РФ. Об этом пишет РИА Новости. «Считаю, что помимо проверки Роснано нужно тщательно проверить его работу в РАО „ЕЭС России“, возможный вывод капитала из России Чубайсом и его родственниками. Направлю соответствующие запросы в ФСБ России и СК РФ», — сказал парламентарий изданию. Чубайс за последние годы стал политическим аллергеном для общества, уверен Хамзаев. Год назад Чубайс уехал из страны и теперь развозит гуманитарную помощь, публично показывая свою лояльность в войне Израиля. «В моем понимании поведение экс-чиновника такого ранга — это государственная измена», — говорит Хамзаев. Ранее в Госдуме решили проверит экс-корпорацию Чубайса. В частности, у правительства РФ была запрошена информацию о финансовых результатах госкорпорации «Роснано».

В Государственной думе (ГД) предлагают проверить работу Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» и на возможный вывод капитала из страны. С подобной инициативой вышел депутат Госдумы Султан Хамзаев, который направит запросы в ФСБ РФ и Следственный комитет РФ. Об этом пишет РИА Новости. «Считаю, что помимо проверки Роснано нужно тщательно проверить его работу в РАО „ЕЭС России“, возможный вывод капитала из России Чубайсом и его родственниками. Направлю соответствующие запросы в ФСБ России и СК РФ», — сказал парламентарий изданию. Чубайс за последние годы стал политическим аллергеном для общества, уверен Хамзаев. Год назад Чубайс уехал из страны и теперь развозит гуманитарную помощь, публично показывая свою лояльность в войне Израиля. «В моем понимании поведение экс-чиновника такого ранга — это государственная измена», — говорит Хамзаев. Ранее в Госдуме решили проверит экс-корпорацию Чубайса. В частности, у правительства РФ была запрошена информацию о финансовых результатах госкорпорации «Роснано».