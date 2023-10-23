На венгерского лидера ополчились из-за дружбы с Путиным

В Венгрии оппозиционеры облили краской офис Орбана из-за встречи с Путиным
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Виктора Орбана (на фото) раскритиковали после встречи с Владимиром Путиным Фото:

В Венгрии политики из оппозиционной партии «Моментум» облили краской забор около офиса премьер-министра страны Виктора Орбана. Причиной тому стала недавняя встреча главы правительства с президентом России Владимиром Путиным.

Премьера страны раскритиковали за то, что он встретился с Путиным незадолго до годовщины Венгерского восстания 1956 года, направленного против просоветского режима. В итоге забор около офиса политика облили красной краской. «Он [Орбан] бросил им вызов, улыбаясь с Путиным за несколько дней до 23 октября», — передает заявление оппозиционеров «Газета.Ru».

Ранее Путин и Орбан провели переговоры в Пекине. Российский лидер заявил, что глава венгерского правительства умеет отстаивать свои интересы. После встречи политиков в странах НАТО осудили премьер-министра и забеспокоились по поводу безопасности из-за связи Будапешта и Москвы.

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В Венгрии политики из оппозиционной партии «Моментум» облили краской забор около офиса премьер-министра страны Виктора Орбана. Причиной тому стала недавняя встреча главы правительства с президентом России Владимиром Путиным. Премьера страны раскритиковали за то, что он встретился с Путиным незадолго до годовщины Венгерского восстания 1956 года, направленного против просоветского режима. В итоге забор около офиса политика облили красной краской. «Он [Орбан] бросил им вызов, улыбаясь с Путиным за несколько дней до 23 октября», — передает заявление оппозиционеров «Газета.Ru». Ранее Путин и Орбан провели переговоры в Пекине. Российский лидер заявил, что глава венгерского правительства умеет отстаивать свои интересы. После встречи политиков в странах НАТО осудили премьер-министра и забеспокоились по поводу безопасности из-за связи Будапешта и Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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