На венгерского лидера ополчились из-за дружбы с Путиным

В Венгрии политики из оппозиционной партии «Моментум» облили краской забор около офиса премьер-министра страны Виктора Орбана. Причиной тому стала недавняя встреча главы правительства с президентом России Владимиром Путиным.
Премьера страны раскритиковали за то, что он встретился с Путиным незадолго до годовщины Венгерского восстания 1956 года, направленного против просоветского режима. В итоге забор около офиса политика облили красной краской. «Он [Орбан] бросил им вызов, улыбаясь с Путиным за несколько дней до 23 октября», — передает заявление оппозиционеров «
Ранее Путин и Орбан провели переговоры в Пекине. Российский лидер заявил, что глава венгерского правительства умеет отстаивать свои интересы. После встречи политиков в странах НАТО осудили премьер-министра и забеспокоились по поводу безопасности из-за связи Будапешта и Москвы.
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