В России изменились цены на бюджетные седаны по параллельному импорту

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ИННОПРОМ-2016. Первый день. Майорова. Перезалито. Екатеринбург, покупатели, машина, автосалон, автобан
С начала осени в России изменились цены на популярные марки машин, которые поставляются по параллельному импорту Фото:

На популярные седаны в России, которые поставляются по параллельному импорту, выросли цены. Это стало известно при сравнении текущих цен с началом осени в крупных дилерских центрах Москвы.

«В крупном московском автосалоне в начале сентября Jetta VA3 можно было купить за 1,9 миллиона рублей при покупке за наличку. Сейчас эта модель стоит у дилера 2,1 миллиона рублей», — передает Autonews.ru. Отмечается, что в России Jetta VA3 заменил Skoda Rapid и VW Polo.

Цены на Kia Pegas не изменились. В Москве купить машину можно за 1,98 миллиона рублей. Однако продавцы готовы дать скидку в 100 тысяч рублей, если покупатель хочет приобрести машину в срочном порядке.

Седан Volkswagen Bora подешевел в России на 60 тысяч рублей. В начале сентября он торговался в районе 2,56 миллиона рублей.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявлял, что сейчас не стоит покупать китайские машины. По его словам, должно пройти время, чтобы в РФ был накоплен опыт от эксплуатации таких автомобилей.

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На популярные седаны в России, которые поставляются по параллельному импорту, выросли цены. Это стало известно при сравнении текущих цен с началом осени в крупных дилерских центрах Москвы. «В крупном московском автосалоне в начале сентября Jetta VA3 можно было купить за 1,9 миллиона рублей при покупке за наличку. Сейчас эта модель стоит у дилера 2,1 миллиона рублей», — передает Autonews.ru. Отмечается, что в России Jetta VA3 заменил Skoda Rapid и VW Polo. Цены на Kia Pegas не изменились. В Москве купить машину можно за 1,98 миллиона рублей. Однако продавцы готовы дать скидку в 100 тысяч рублей, если покупатель хочет приобрести машину в срочном порядке. Седан Volkswagen Bora подешевел в России на 60 тысяч рублей. В начале сентября он торговался в районе 2,56 миллиона рублей. Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявлял, что сейчас не стоит покупать китайские машины. По его словам, должно пройти время, чтобы в РФ был накоплен опыт от эксплуатации таких автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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