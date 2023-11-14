В России изменились цены на бюджетные седаны по параллельному импорту

14 ноября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

С начала осени в России изменились цены на популярные марки машин, которые поставляются по параллельному импорту Фото: Анна Майорова © URA.RU На популярные седаны в России, которые поставляются по параллельному импорту, выросли цены. Это стало известно при сравнении текущих цен с началом осени в крупных дилерских центрах Москвы. «В крупном московском автосалоне в начале сентября Jetta VA3 можно было купить за 1,9 миллиона рублей при покупке за наличку. Сейчас эта модель стоит у дилера 2,1 миллиона рублей», — передает Autonews.ru. Отмечается, что в России Jetta VA3 заменил Skoda Rapid и VW Polo. Цены на Kia Pegas не изменились. В Москве купить машину можно за 1,98 миллиона рублей. Однако продавцы готовы дать скидку в 100 тысяч рублей, если покупатель хочет приобрести машину в срочном порядке. Седан Volkswagen Bora подешевел в России на 60 тысяч рублей. В начале сентября он торговался в районе 2,56 миллиона рублей. Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявлял, что сейчас не стоит покупать китайские машины. По его словам, должно пройти время, чтобы в РФ был накоплен опыт от эксплуатации таких автомобилей.

На популярные седаны в России, которые поставляются по параллельному импорту, выросли цены. Это стало известно при сравнении текущих цен с началом осени в крупных дилерских центрах Москвы. «В крупном московском автосалоне в начале сентября Jetta VA3 можно было купить за 1,9 миллиона рублей при покупке за наличку. Сейчас эта модель стоит у дилера 2,1 миллиона рублей», — передает Autonews.ru. Отмечается, что в России Jetta VA3 заменил Skoda Rapid и VW Polo. Цены на Kia Pegas не изменились. В Москве купить машину можно за 1,98 миллиона рублей. Однако продавцы готовы дать скидку в 100 тысяч рублей, если покупатель хочет приобрести машину в срочном порядке. Седан Volkswagen Bora подешевел в России на 60 тысяч рублей. В начале сентября он торговался в районе 2,56 миллиона рублей. Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявлял, что сейчас не стоит покупать китайские машины. По его словам, должно пройти время, чтобы в РФ был накоплен опыт от эксплуатации таких автомобилей.