В России изменились цены на бюджетные седаны по параллельному импорту

На популярные седаны в России, которые поставляются по параллельному импорту, выросли цены. Это стало известно при сравнении текущих цен с началом осени в крупных дилерских центрах Москвы.
«В крупном московском автосалоне в начале сентября Jetta VA3 можно было купить за 1,9 миллиона рублей при покупке за наличку. Сейчас эта модель стоит у дилера 2,1 миллиона рублей», — передает Autonews.ru. Отмечается, что в России Jetta VA3 заменил Skoda Rapid и VW Polo.
Цены на Kia Pegas не изменились. В Москве купить машину можно за 1,98 миллиона рублей. Однако продавцы готовы дать скидку в 100 тысяч рублей, если покупатель хочет приобрести машину в срочном порядке.
Седан Volkswagen Bora подешевел в России на 60 тысяч рублей. В начале сентября он торговался в районе 2,56 миллиона рублей.
Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявлял, что сейчас не стоит покупать китайские машины. По его словам, должно пройти время, чтобы в РФ был накоплен опыт от эксплуатации таких автомобилей.
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