Бывшего замглавы Ленинского округа Подмосковья арестовали по делу о взятке

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Альберт Гравин останется в СИЗО до 22 января 2024 года Фото:

Бывший заместитель главы Ленинского городского округа Московской области Альберта Гравина арестован Тверским судом столицы. Он будет находиться в СИЗО до 22 января 2024 года.

«Гравин отправится в СИЗО до 22 января 2024 года», — сообщает telegram-канал столичных судов общей юрисдикции. Там добавили, что уголовное дело в отношении Гравина было возбуждено по статье 290 часть 6 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Ему предъявляют обвинение в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Предположительно, этот чиновник связан с махинациями, касающимися земельных вопросов.

Задержали Альберта Гравина по подозрению в нарушениях при строительстве жилых домов. Они могли ограничить системы противовоздушной обороны Московской области.

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Бывший заместитель главы Ленинского городского округа Московской области Альберта Гравина арестован Тверским судом столицы. Он будет находиться в СИЗО до 22 января 2024 года. «Гравин отправится в СИЗО до 22 января 2024 года», — сообщает telegram-канал столичных судов общей юрисдикции. Там добавили, что уголовное дело в отношении Гравина было возбуждено по статье 290 часть 6 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Ему предъявляют обвинение в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Предположительно, этот чиновник связан с махинациями, касающимися земельных вопросов. Задержали Альберта Гравина по подозрению в нарушениях при строительстве жилых домов. Они могли ограничить системы противовоздушной обороны Московской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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