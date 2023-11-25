Бывшего замглавы Ленинского округа Подмосковья арестовали по делу о взятке

Бывший заместитель главы Ленинского городского округа Московской области Альберта Гравина арестован Тверским судом столицы. Он будет находиться в СИЗО до 22 января 2024 года.
«Гравин отправится в СИЗО до 22 января 2024 года», — сообщает telegram-канал столичных судов общей юрисдикции. Там добавили, что уголовное дело в отношении Гравина было возбуждено по статье 290 часть 6 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Ему предъявляют обвинение в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Предположительно, этот чиновник связан с махинациями, касающимися земельных вопросов.
Задержали Альберта Гравина по подозрению в нарушениях при строительстве жилых домов. Они могли ограничить системы противовоздушной обороны Московской области.
Бывший заместитель главы Ленинского городского округа Московской области Альберта Гравина арестован Тверским судом столицы. Он будет находиться в СИЗО до 22 января 2024 года. «Гравин отправится в СИЗО до 22 января 2024 года», — сообщает telegram-канал столичных судов общей юрисдикции. Там добавили, что уголовное дело в отношении Гравина было возбуждено по статье 290 часть 6 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Ему предъявляют обвинение в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Предположительно, этот чиновник связан с махинациями, касающимися земельных вопросов. Задержали Альберта Гравина по подозрению в нарушениях при строительстве жилых домов. Они могли ограничить системы противовоздушной обороны Московской области.