Прокуратура Брянской области проверит школу, где произошла стрельба

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Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
Прокуратура проверит гимназию в Брянске на соответствие законодательству Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

В гимназии Брянска будет проведена проверка прокуратурой Брянской области. Стрельбу устроила ученица восьмого класса.

«Прокуратура Брянской области проверит гимназию, где произошла стрельба», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что учреждение будет проверено на соблюдение требований законодательства о безопасности.

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В гимназии Брянска будет проведена проверка прокуратурой Брянской области. Стрельбу устроила ученица восьмого класса. «Прокуратура Брянской области проверит гимназию, где произошла стрельба», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что учреждение будет проверено на соблюдение требований законодательства о безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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