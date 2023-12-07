Прокуратура Брянской области проверит школу, где произошла стрельба

Прокуратура проверит гимназию в Брянске на соответствие законодательству
новость из сюжетаВосьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска
В гимназии Брянска будет проведена проверка прокуратурой Брянской области. Стрельбу устроила ученица восьмого класса.
«Прокуратура Брянской области проверит гимназию, где произошла стрельба», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что учреждение будет проверено на соблюдение требований законодательства о безопасности.
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