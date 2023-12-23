Песков: Путин провел итоговую встречу с правительством

Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина в ближайшее время будет плотный график
Российский глава Владимир Путин провел итоговую встречу с правительством РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Путин фактически провел итоговую встречу с кабмином на этой неделе», — заявил Песков, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что до конца года встреч больше не планируется. У Путина в ближайшее время будет плотный график.
Ранее президент РФ обсуждал с членами правительства, парламента и других ведомств обеспечение информационной безопасности, передает телеканал 360. Также 16 ноября он организовывал совещание с постоянными членами Совета безопасности.
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