Минобороны РФ назвало число отсрочек от частичной мобилизации

Минобороны РФ: отсрочки от частичной мобилизации получили 834 тысячи россиян

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Отсрочку от частичной мобилизации в России, проведенную в сентябре 2022 года, получили 834 224 человека. Это, в частности, сотрудники энергокомпаний, IT-сферы и других важных для страны отраслей. Такие данные опубликовало Минобороны РФ.

«Дополнительно предоставлено право на получение отсрочек от призыва по частичной мобилизации 834 224 человека», — говорится в материалах Минобороны РФ «Армия в цифрах — 2023». Большинство получивших отсрочку от армии — специалисты IT-сферы (30,7%).

На втором месте по количеству полученных отсрочек сотрудники банковской системы (20,4%), на третьем — работники энергокомпаний (12,4%). Оставшиеся 36,5% получивших отсрочку от мобилизации россиян — специалисты в сфере СМИ, сельского хозяйства и других отраслей.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и закончилась 28 октября 2022 года. В ее рамках было призвано 300 тысяч человек. Минобороны РФ уже публиковало социальный портрет мобилизованного. Согласно нему, призванные на фронт в большинстве своем — мужчины 35 лет, работающие и имеющие среднее и средне специальное образование.