Молния дважды ударила в самолет «Аэрофлота» во время посадки

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Аэропорт. Самолет. Челябинск., боинг, аэрофлот
Из-за молнии экипаж самолета ушел на второй круг Фото:

В самолет компании «Аэрофлот» при посадке в Томске два раза ударила молния. Воздушное судно не получило повреждений, пилоты направили его на запасной аэродром в Новосибирске. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Январская молния дважды ударила в самолет „Аэрофлота“ во время посадки в Томске», — пишет канал. Отмечается, что пилоты не ожидали молнии зимой. Самолет направили на запасной аэродром в Новосибирске. Воздушное судно не получило повреждений.

«Боинг 737-800» следовал по маршруту Шереметьево — Томск и готовился совершить посадку, но из-за сильного ветра экипаж ушел на второй круг. Именно в этот момент в воздушное судно дважды ударила молния. Накануне это явление видели в разных регионах Сибири.

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В самолет компании «Аэрофлот» при посадке в Томске два раза ударила молния. Воздушное судно не получило повреждений, пилоты направили его на запасной аэродром в Новосибирске. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Январская молния дважды ударила в самолет „Аэрофлота“ во время посадки в Томске», — пишет канал. Отмечается, что пилоты не ожидали молнии зимой. Самолет направили на запасной аэродром в Новосибирске. Воздушное судно не получило повреждений. «Боинг 737-800» следовал по маршруту Шереметьево — Томск и готовился совершить посадку, но из-за сильного ветра экипаж ушел на второй круг. Именно в этот момент в воздушное судно дважды ударила молния. Накануне это явление видели в разных регионах Сибири.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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