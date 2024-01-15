Молния дважды ударила в самолет «Аэрофлота» во время посадки

15 января 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Из-за молнии экипаж самолета ушел на второй круг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В самолет компании «Аэрофлот» при посадке в Томске два раза ударила молния. Воздушное судно не получило повреждений, пилоты направили его на запасной аэродром в Новосибирске. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Январская молния дважды ударила в самолет „Аэрофлота“ во время посадки в Томске», — пишет канал. Отмечается, что пилоты не ожидали молнии зимой. Самолет направили на запасной аэродром в Новосибирске. Воздушное судно не получило повреждений. «Боинг 737-800» следовал по маршруту Шереметьево — Томск и готовился совершить посадку, но из-за сильного ветра экипаж ушел на второй круг. Именно в этот момент в воздушное судно дважды ударила молния. Накануне это явление видели в разных регионах Сибири.

В самолет компании «Аэрофлот» при посадке в Томске два раза ударила молния. Воздушное судно не получило повреждений, пилоты направили его на запасной аэродром в Новосибирске. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Январская молния дважды ударила в самолет „Аэрофлота“ во время посадки в Томске», — пишет канал. Отмечается, что пилоты не ожидали молнии зимой. Самолет направили на запасной аэродром в Новосибирске. Воздушное судно не получило повреждений. «Боинг 737-800» следовал по маршруту Шереметьево — Томск и готовился совершить посадку, но из-за сильного ветра экипаж ушел на второй круг. Именно в этот момент в воздушное судно дважды ударила молния. Накануне это явление видели в разных регионах Сибири.