12 января 2024

В США заявили, что не заинтересованы в войне в Йемене

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джон Кирби, Джон Кёрби,  stock
Байден пытается предотвратить эскалацию конфликта в Йемене, заявил Кирби Фото:
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Военная операция США и Великобритании против хуситов

США на заинтересованы в войне с Йеменом и проведении наземной операции. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы не заинтересованы в войне с Йеменом. Мы не заинтересованы в конфликте любого рода», — ответил Кирби на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции в Белом доме, посвященной событиям на Ближнем Востоке.

Пресса интересовалась, о готовности президента США Джо Байдена к войне в Йемене. Джон Кирби отметил, что Байден пытается предотвратить эскалацию конфликта.

США и Великобритания начали военную операцию против Йемена в ночь с 11 на 12 января 2024 года. Причиной атаки стало нападение хуситов на морские суда в Красном море. О причинах и истории конфликта URA.RU подробно рассказывало в своем материале.

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США на заинтересованы в войне с Йеменом и проведении наземной операции. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Мы не заинтересованы в войне с Йеменом. Мы не заинтересованы в конфликте любого рода», — ответил Кирби на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции в Белом доме, посвященной событиям на Ближнем Востоке. Пресса интересовалась, о готовности президента США Джо Байдена к войне в Йемене. Джон Кирби отметил, что Байден пытается предотвратить эскалацию конфликта. США и Великобритания начали военную операцию против Йемена в ночь с 11 на 12 января 2024 года. Причиной атаки стало нападение хуситов на морские суда в Красном море. О причинах и истории конфликта URA.RU подробно рассказывало в своем материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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