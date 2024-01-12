В США заявили, что не заинтересованы в войне в Йемене

12 января 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Байден пытается предотвратить эскалацию конфликта в Йемене, заявил Кирби Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Военная операция США и Великобритании против хуситов США на заинтересованы в войне с Йеменом и проведении наземной операции. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Мы не заинтересованы в войне с Йеменом. Мы не заинтересованы в конфликте любого рода», — ответил Кирби на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции в Белом доме, посвященной событиям на Ближнем Востоке. Пресса интересовалась, о готовности президента США Джо Байдена к войне в Йемене. Джон Кирби отметил, что Байден пытается предотвратить эскалацию конфликта. США и Великобритания начали военную операцию против Йемена в ночь с 11 на 12 января 2024 года. Причиной атаки стало нападение хуситов на морские суда в Красном море. О причинах и истории конфликта URA.RU подробно рассказывало в своем материале.

США на заинтересованы в войне с Йеменом и проведении наземной операции. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Мы не заинтересованы в войне с Йеменом. Мы не заинтересованы в конфликте любого рода», — ответил Кирби на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции в Белом доме, посвященной событиям на Ближнем Востоке. Пресса интересовалась, о готовности президента США Джо Байдена к войне в Йемене. Джон Кирби отметил, что Байден пытается предотвратить эскалацию конфликта. США и Великобритания начали военную операцию против Йемена в ночь с 11 на 12 января 2024 года. Причиной атаки стало нападение хуситов на морские суда в Красном море. О причинах и истории конфликта URA.RU подробно рассказывало в своем материале.