Чистая прибыль Сбербанка выросла почти в пять раз за 2023 год

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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, клиент, сбер
Чистая прибыль Сбербанка в 2023 году достигла 1,493 триллиона рублей Фото:

Чистая прибыль Сбербанка за 2023 год выросла почти в пять раз. Она достигла рекордных 1,493 триллиона рублей. В 2022 году прибыль организации составляла 300,2 миллиарда рублей.

«Мы заработали рекордную чистую прибыль в размере 1 493 миллиардов рублей и обеспечили рентабельность капитала на уровне 24,7%», — говорится в пресс-релизе банка. Отмечается, что прошлый рекорд по прибыли организации был в 2021 году — 1,246 триллиона рублей.

В декабре 2023 года сообщалось, что прибыль Сбербанка за январь—ноябрь 2023 года выросла почти в восемь раз, до 1 378 миллиардов рублей. Отмечалось, что в ноябре чистая прибыль компании составила 115,4 миллиарда рублей.

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Чистая прибыль Сбербанка за 2023 год выросла почти в пять раз. Она достигла рекордных 1,493 триллиона рублей. В 2022 году прибыль организации составляла 300,2 миллиарда рублей. «Мы заработали рекордную чистую прибыль в размере 1 493 миллиардов рублей и обеспечили рентабельность капитала на уровне 24,7%», — говорится в пресс-релизе банка. Отмечается, что прошлый рекорд по прибыли организации был в 2021 году — 1,246 триллиона рублей. В декабре 2023 года сообщалось, что прибыль Сбербанка за январь—ноябрь 2023 года выросла почти в восемь раз, до 1 378 миллиардов рублей. Отмечалось, что в ноябре чистая прибыль компании составила 115,4 миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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