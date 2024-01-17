Чистая прибыль Сбербанка выросла почти в пять раз за 2023 год

Чистая прибыль Сбербанка за 2023 год выросла почти в пять раз. Она достигла рекордных 1,493 триллиона рублей. В 2022 году прибыль организации составляла 300,2 миллиарда рублей.
«Мы заработали рекордную чистую прибыль в размере 1 493 миллиардов рублей и обеспечили рентабельность капитала на уровне 24,7%», — говорится в пресс-релизе банка. Отмечается, что прошлый рекорд по прибыли организации был в 2021 году — 1,246 триллиона рублей.
В декабре 2023 года сообщалось, что прибыль Сбербанка за январь—ноябрь 2023 года выросла почти в восемь раз, до 1 378 миллиардов рублей. Отмечалось, что в ноябре чистая прибыль компании составила 115,4 миллиарда рублей.
Чистая прибыль Сбербанка за 2023 год выросла почти в пять раз. Она достигла рекордных 1,493 триллиона рублей. В 2022 году прибыль организации составляла 300,2 миллиарда рублей. «Мы заработали рекордную чистую прибыль в размере 1 493 миллиардов рублей и обеспечили рентабельность капитала на уровне 24,7%», — говорится в пресс-релизе банка. Отмечается, что прошлый рекорд по прибыли организации был в 2021 году — 1,246 триллиона рублей. В декабре 2023 года сообщалось, что прибыль Сбербанка за январь—ноябрь 2023 года выросла почти в восемь раз, до 1 378 миллиардов рублей. Отмечалось, что в ноябре чистая прибыль компании составила 115,4 миллиарда рублей.