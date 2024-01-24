24 января 2024

Стало известно состояние бойца ММА, упавшего с 10-го этажа

ТАСС: боец Зайналов находится в сознание после падения с 10-го этажа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение школьных автобусов и машин скорой помощи. Курган, машины скорой помощи, скорая помощь
Спортсмену предстоит несколько операций Фото:

Боец ММА Магомед Зайналов, упавший с 10-го этажа в Ростове-на-Дону, находится в сознании, его состояние стабильное. Об этом сообщили в команде спортсмена.

«Магомед находится в сознании. Состояние стабильное, угрозы жизни нет. Ему предстоят несколько операций, восстановление будет долгим», — передает сообщение команды спортсмена ТАСС.

Спортсмен поскользнулся на узком балконе и выпал с высоты 10-го этажа. В результате он получил травмы ног и таза. Спортсмену 24 года, 2 февраля у него должен был состояться поединок.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец ММА Магомед Зайналов, упавший с 10-го этажа в Ростове-на-Дону, находится в сознании, его состояние стабильное. Об этом сообщили в команде спортсмена. «Магомед находится в сознании. Состояние стабильное, угрозы жизни нет. Ему предстоят несколько операций, восстановление будет долгим», — передает сообщение команды спортсмена ТАСС. Спортсмен поскользнулся на узком балконе и выпал с высоты 10-го этажа. В результате он получил травмы ног и таза. Спортсмену 24 года, 2 февраля у него должен был состояться поединок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...