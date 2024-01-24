Стало известно состояние бойца ММА, упавшего с 10-го этажа

ТАСС: боец Зайналов находится в сознание после падения с 10-го этажа

24 января 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Спортсмену предстоит несколько операций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Боец ММА Магомед Зайналов, упавший с 10-го этажа в Ростове-на-Дону, находится в сознании, его состояние стабильное. Об этом сообщили в команде спортсмена. «Магомед находится в сознании. Состояние стабильное, угрозы жизни нет. Ему предстоят несколько операций, восстановление будет долгим», — передает сообщение команды спортсмена ТАСС. Спортсмен поскользнулся на узком балконе и выпал с высоты 10-го этажа. В результате он получил травмы ног и таза. Спортсмену 24 года, 2 февраля у него должен был состояться поединок.

Боец ММА Магомед Зайналов, упавший с 10-го этажа в Ростове-на-Дону, находится в сознании, его состояние стабильное. Об этом сообщили в команде спортсмена. «Магомед находится в сознании. Состояние стабильное, угрозы жизни нет. Ему предстоят несколько операций, восстановление будет долгим», — передает сообщение команды спортсмена ТАСС. Спортсмен поскользнулся на узком балконе и выпал с высоты 10-го этажа. В результате он получил травмы ног и таза. Спортсмену 24 года, 2 февраля у него должен был состояться поединок.