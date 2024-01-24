Стало известно состояние бойца ММА, упавшего с 10-го этажа

Спортсмену предстоит несколько операций
Боец ММА Магомед Зайналов, упавший с 10-го этажа в Ростове-на-Дону, находится в сознании, его состояние стабильное. Об этом сообщили в команде спортсмена.
«Магомед находится в сознании. Состояние стабильное, угрозы жизни нет. Ему предстоят несколько операций, восстановление будет долгим», — передает сообщение команды спортсмена ТАСС.
Спортсмен поскользнулся на узком балконе и выпал с высоты 10-го этажа. В результате он получил травмы ног и таза. Спортсмену 24 года, 2 февраля у него должен был состояться поединок.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.