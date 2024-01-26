Школьница передала Путину трогательный подарок. Видео

Первоклассница из Брянска передала Путину талисман победы

26 января 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Школьница из Брянска подарила Владимиру Путину талисман победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первоклассница из брянской школы передала президенту РФ Владимиру Путину талисман победы, он символизирует любовь россиян к своей стране. Поделку вручили в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, где регион представляла замдиректора школы №11 Брянска по учебно-воспитательной работе, учитель информатики, наставник и координатор творческого клуба Большой перемены «Союз» Елена Антонова. «Путину подарили талисман победы. Антонова представляла на встрече Брянскую область, а талисман президенту вручила ее дочь-первоклассница Александра», — сообщило РИА Новости. Поделку придумали и изготовили из полимерной глины учитель Анна Лебедева вместе с восьмиклассницей Анастасией Борисовой. Путин встретился с участниками и победителями семейных конкурсов 23 января на площадке Всероссийского семейного форума «Родные-любимые». В 2023 году конкурс «Семья года» прошел в восьмой раз. Участие в нем приняли 384 семьи.

Первоклассница из брянской школы передала президенту РФ Владимиру Путину талисман победы, он символизирует любовь россиян к своей стране. Поделку вручили в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, где регион представляла замдиректора школы №11 Брянска по учебно-воспитательной работе, учитель информатики, наставник и координатор творческого клуба Большой перемены «Союз» Елена Антонова. «Путину подарили талисман победы. Антонова представляла на встрече Брянскую область, а талисман президенту вручила ее дочь-первоклассница Александра», — сообщило РИА Новости. Поделку придумали и изготовили из полимерной глины учитель Анна Лебедева вместе с восьмиклассницей Анастасией Борисовой. Путин встретился с участниками и победителями семейных конкурсов 23 января на площадке Всероссийского семейного форума «Родные-любимые». В 2023 году конкурс «Семья года» прошел в восьмой раз. Участие в нем приняли 384 семьи.