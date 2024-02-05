Россия экспортировала рекордное количество электроэнергии

05 февраля 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Ведется работа по замещению поставок электроэнергии, которые РФ осуществляла в недружественные страны, заявил Борис Ковальчук Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россия экспортировала рекордное количество электроэнергии за границу. Об этом сообщил председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук. «Порядка 10,5 миллиарда киловатт-часов мы экспортируем, по ряду стран достигнуты исторические рекорды», — доложил Ковальчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Материал о ходе встречи опубликован на сайте Кремля. Он отметил, что ведется работа по замещению поставок, которые РФ осуществляла в недружественные страны, а также открыты новые рынки. При этом по сравнению с 2018 годом, в 2023 году поставки не в страны Евросоюза были увеличены в два раза. По словам Ковальчука, РФ ведет работу в целом ряде стран по достижению договоренностей о строительстве новых объектов энергетики. При этом в ряде стран и существующие объекты, которые находятся в собственности России или в управлении и работают без сложностей. Ранее стало известно, что Россия в 2023 году экспортировала рекордный объем зернобобовых культур. Это следует из оценок, опубликованных ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ. Всего было поставлено 3,2 миллиона тонн зернобобовых, что в 2,5 раза больше значений 2022 года, передает «Национальная служба новостей».

Россия экспортировала рекордное количество электроэнергии за границу. Об этом сообщил председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук. «Порядка 10,5 миллиарда киловатт-часов мы экспортируем, по ряду стран достигнуты исторические рекорды», — доложил Ковальчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Материал о ходе встречи опубликован на сайте Кремля. Он отметил, что ведется работа по замещению поставок, которые РФ осуществляла в недружественные страны, а также открыты новые рынки. При этом по сравнению с 2018 годом, в 2023 году поставки не в страны Евросоюза были увеличены в два раза. По словам Ковальчука, РФ ведет работу в целом ряде стран по достижению договоренностей о строительстве новых объектов энергетики. При этом в ряде стран и существующие объекты, которые находятся в собственности России или в управлении и работают без сложностей. Ранее стало известно, что Россия в 2023 году экспортировала рекордный объем зернобобовых культур. Это следует из оценок, опубликованных ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ. Всего было поставлено 3,2 миллиона тонн зернобобовых, что в 2,5 раза больше значений 2022 года, передает «Национальная служба новостей».