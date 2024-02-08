Baza: мошенники угрожали преподавателю МГИМО уголовкой за госизмену

08 февраля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Мошенники запугали девушку уголовным делом, чтобы она перевела им деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мошенники выманили у преподавательницы МГИМО семь миллионов рублей. Они пригрозили ей уголовным делом за госизмену. «Позвонил якобы старший следователь Калинин, уверяя, что мошенники украли доступ к банковскому счету Юлии и хотят перевести деньги парню, который спонсирует ВСУ. Если они сделают перевод, она может получить срок за госизмену», — написал telegram-канал Baza. Там добавили, что мошенники звонили Юлии каждый день и просили перевести деньги, в итоге она отправила им около семи миллионов, взяв несколько кредитов. Позднее мужчина, представлявшийся следователем, отправил девушке грамоту на украинском языке. После этого Юлия осознала, что стала жертвой мошенников. Ранее сообщалось, что Сбербанк начал блокировать операции клиентов онлайн и в банкоматах, чтобы защитить их от мошенников. Также в этих целях сотрудники обязаны провести беседу с клиентом банка и убедить их не совершать сомнительные сделки.

Мошенники выманили у преподавательницы МГИМО семь миллионов рублей. Они пригрозили ей уголовным делом за госизмену. «Позвонил якобы старший следователь Калинин, уверяя, что мошенники украли доступ к банковскому счету Юлии и хотят перевести деньги парню, который спонсирует ВСУ. Если они сделают перевод, она может получить срок за госизмену», — написал telegram-канал Baza. Там добавили, что мошенники звонили Юлии каждый день и просили перевести деньги, в итоге она отправила им около семи миллионов, взяв несколько кредитов. Позднее мужчина, представлявшийся следователем, отправил девушке грамоту на украинском языке. После этого Юлия осознала, что стала жертвой мошенников. Ранее сообщалось, что Сбербанк начал блокировать операции клиентов онлайн и в банкоматах, чтобы защитить их от мошенников. Также в этих целях сотрудники обязаны провести беседу с клиентом банка и убедить их не совершать сомнительные сделки.