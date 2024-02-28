В Верховной Раде Украины сообщили о взломе сайта

29 февраля 2024 в 03:02 Размер текста - 17 +

ссылка на Telegram-канал Рады ведет на фейковую страницу Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сайт Верховной Рады Украины взломали, в результате чего ссылка на telegram-канал Рады ведет на фейковую страницу. Об этом сообщила пресс-служба парламента. «Веб-сайт Верховной Рады Украины был взломан, в результате чего ссылка на телеграм-канал Верховной рады Украины на официальном веб-сайте парламента ведет на фейковую страницу», — говорится в сообщении. Уточняется, что взлом случился на фоне обсуждений возможной блокировки Telegram на Украине. Ранее хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой». На экране появились бегущей строкой пророссийские тексты.

Сайт Верховной Рады Украины взломали, в результате чего ссылка на telegram-канал Рады ведет на фейковую страницу. Об этом сообщила пресс-служба парламента. «Веб-сайт Верховной Рады Украины был взломан, в результате чего ссылка на телеграм-канал Верховной рады Украины на официальном веб-сайте парламента ведет на фейковую страницу», — говорится в сообщении. Уточняется, что взлом случился на фоне обсуждений возможной блокировки Telegram на Украине. Ранее хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой». На экране появились бегущей строкой пророссийские тексты.