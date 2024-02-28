В Верховной Раде Украины сообщили о взломе сайта

ссылка на Telegram-канал Рады ведет на фейковую страницу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сайт Верховной Рады Украины взломали, в результате чего ссылка на telegram-канал Рады ведет на фейковую страницу. Об этом сообщила пресс-служба парламента.
«Веб-сайт Верховной Рады Украины был взломан, в результате чего ссылка на телеграм-канал Верховной рады Украины на официальном веб-сайте парламента ведет на фейковую страницу», — говорится в сообщении. Уточняется, что взлом случился на фоне обсуждений возможной блокировки Telegram на Украине.
Ранее хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой». На экране появились бегущей строкой пророссийские тексты.
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