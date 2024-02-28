28 февраля 2024

В Верховной Раде Украины сообщили о взломе сайта

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ссылка на Telegram-канал Рады ведет на фейковую страницу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сайт Верховной Рады Украины взломали, в результате чего ссылка на telegram-канал Рады ведет на фейковую страницу. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

«Веб-сайт Верховной Рады Украины был взломан, в результате чего ссылка на телеграм-канал Верховной рады Украины на официальном веб-сайте парламента ведет на фейковую страницу», — говорится в сообщении. Уточняется, что взлом случился на фоне обсуждений возможной блокировки Telegram на Украине.

Ранее хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой». На экране появились бегущей строкой пророссийские тексты.

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Сайт Верховной Рады Украины взломали, в результате чего ссылка на telegram-канал Рады ведет на фейковую страницу. Об этом сообщила пресс-служба парламента. «Веб-сайт Верховной Рады Украины был взломан, в результате чего ссылка на телеграм-канал Верховной рады Украины на официальном веб-сайте парламента ведет на фейковую страницу», — говорится в сообщении. Уточняется, что взлом случился на фоне обсуждений возможной блокировки Telegram на Украине. Ранее хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой». На экране появились бегущей строкой пророссийские тексты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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