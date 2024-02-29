Роналду наказали за непристойный жест в адрес фанатов, кричавших «Месси». Видео

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Роналду дисквалифицирован на одну игру за непристойный жест Фото:

Игроку саудовского футбольного клуба «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисциплинарный комитет чемпионата Саудовской Аравии назначил меру наказания в качестве дисквалификации на одну игру. Ранее Роналду сделал непристойный жест во время чемпионата, потому что болельщики «Аль-Шабаба» начали выкрикивать фамилию аргентинского футболиста Лионеля Месси. Об этом сообщает Sport24.

«Роналду получил дисквалификацию на одну игру», — передает Sport24. Отмечается, что фанаты начали выкрикивать фамилию Месси, на это португальский футболист несколько раз помахал рукой в области паха.

Позже Роналду объяснил подобную реакцию. По его словам, подобный его жест на эмоциях выражает победу и силу, он не является позорным. Футболист добавил, что в Европе привыкли к такому. Он также заявил, что уважает все клубы, передает MK.RU.

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Игроку саудовского футбольного клуба «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисциплинарный комитет чемпионата Саудовской Аравии назначил меру наказания в качестве дисквалификации на одну игру. Ранее Роналду сделал непристойный жест во время чемпионата, потому что болельщики «Аль-Шабаба» начали выкрикивать фамилию аргентинского футболиста Лионеля Месси. Об этом сообщает Sport24. «Роналду получил дисквалификацию на одну игру», — передает Sport24. Отмечается, что фанаты начали выкрикивать фамилию Месси, на это португальский футболист несколько раз помахал рукой в области паха. Позже Роналду объяснил подобную реакцию. По его словам, подобный его жест на эмоциях выражает победу и силу, он не является позорным. Футболист добавил, что в Европе привыкли к такому. Он также заявил, что уважает все клубы, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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