Песков: российско-китайские отношения находятся на пике своего развития

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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
Россия и Китай продолжают развивать свое партнерство, заявил Дмитрий Песков Фото:

Отношения между Россией и Китаем находятся на пике своего развития. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Стратегическое партнерство между нашей страной и КНР находится на своем историческом пике», — заявил Песков. Он добавил, что российские власти не видят никаких угроз, которые говорят о какой-то зависимости России от Китая. Существуют большие надежды на то, что российско-китайские отношения будут развиваться и дальше, заключил Песков.

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Отношения между Россией и Китаем находятся на пике своего развития. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Стратегическое партнерство между нашей страной и КНР находится на своем историческом пике», — заявил Песков. Он добавил, что российские власти не видят никаких угроз, которые говорят о какой-то зависимости России от Китая. Существуют большие надежды на то, что российско-китайские отношения будут развиваться и дальше, заключил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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