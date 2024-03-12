Песков: российско-китайские отношения находятся на пике своего развития

Россия и Китай продолжают развивать свое партнерство, заявил Дмитрий Песков
Отношения между Россией и Китаем находятся на пике своего развития. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Стратегическое партнерство между нашей страной и КНР находится на своем историческом пике», — заявил Песков. Он добавил, что российские власти не видят никаких угроз, которые говорят о какой-то зависимости России от Китая. Существуют большие надежды на то, что российско-китайские отношения будут развиваться и дальше, заключил Песков.
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