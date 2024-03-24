Тему занятий «Разговора о важном» изменили после теракта в «Крокусе»

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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, ученики, учеба, школа, школьники, занятия, лицей
Школьникам расскажут о единстве народов России Фото:
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Тему внеурочного занятия «Разговоры о важном», которые проходят в российских школах, изменили на «Единство народов России». Об этом следует из информации на сайте занятий.

«Тема внеурочного занятия „Разговоры о важном“ на 25 марта изменена. Актуальная тема: „Единство народов России“», — говорится в telegram-канале «Разговоры о важном». Материалы для трех категорий обучающихся (1-4 классы, 5-11 классы, СПО) будут размещены на официальном сайте в ближайшее время.

С 5 сентября 2022 года занятие проходит первым уроком в понедельник после обязательных линеек с гимном и поднятием флага России. По официальным заявлениям, предмет направлен на «укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и «воспитание патриотизма» среди российских школьников.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Террористы ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 137 человек. Подозреваемые задержаны.

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Тему внеурочного занятия «Разговоры о важном», которые проходят в российских школах, изменили на «Единство народов России». Об этом следует из информации на сайте занятий. «Тема внеурочного занятия „Разговоры о важном“ на 25 марта изменена. Актуальная тема: „Единство народов России“», — говорится в telegram-канале «Разговоры о важном». Материалы для трех категорий обучающихся (1-4 классы, 5-11 классы, СПО) будут размещены на официальном сайте в ближайшее время. С 5 сентября 2022 года занятие проходит первым уроком в понедельник после обязательных линеек с гимном и поднятием флага России. По официальным заявлениям, предмет направлен на «укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и «воспитание патриотизма» среди российских школьников. Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Террористы ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 137 человек. Подозреваемые задержаны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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