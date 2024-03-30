Baza: жительница Москвы одобрила теракт в «Крокусе» и пообещала взорвать дом

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Москвичка обратилась в полицию, заявив, что ее соседка одобрила теракт в «Крокусе» Фото:

В Москве женщина заявила, что одобряет теракт в «Крокус Сити Холле» и пообещала взорвать дом, в котором живет вместе с двумя детьми, сожителем и соседкой. Об этом сообщили в telegram-канале Baza.

Надежда и Фируза живут в одной коммунальной квартире. Недавно женщины повздорили, что привело к вмешательству правоохранителей. «Во время ссоры Фируза сказала, что „всем так и надо“, имея в виду трагедию в „Крокусе“. А после пообещала, что скоро приедут ее братья и взорвут дом. Надежда якобы не на шутку испугалась и позвонила в полицию», — написали в telegram-канале со ссылкой на слова Надежды.

После этого полицейские забрали Фирузу в отделение. Женщина заявила, что они с соседкой постоянно спорят о том, кто должен убираться на кухне. По ее словам, Надежда не поддерживает порядок и пытается выжить Фирузу из квартиры.

Так, во время крайней ссоры Надежда якобы решила оговорить соседку. Теперь Фируза планирует подать встречное заявление в полицию.

Ранее петербургский реставратор мебели и переводчик Николай Конашенок опубликовал в соцсетях ироничный комментарий о теракте в «Крокусе», после чего получил осуждение со стороны общественности. Несмотря на то, что он принес извинения за сказанное, мужчине может грозить срок за оправдание терроризма, пишет телеканал 360.

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В Москве женщина заявила, что одобряет теракт в «Крокус Сити Холле» и пообещала взорвать дом, в котором живет вместе с двумя детьми, сожителем и соседкой. Об этом сообщили в telegram-канале Baza. Надежда и Фируза живут в одной коммунальной квартире. Недавно женщины повздорили, что привело к вмешательству правоохранителей. «Во время ссоры Фируза сказала, что „всем так и надо“, имея в виду трагедию в „Крокусе“. А после пообещала, что скоро приедут ее братья и взорвут дом. Надежда якобы не на шутку испугалась и позвонила в полицию», — написали в telegram-канале со ссылкой на слова Надежды. После этого полицейские забрали Фирузу в отделение. Женщина заявила, что они с соседкой постоянно спорят о том, кто должен убираться на кухне. По ее словам, Надежда не поддерживает порядок и пытается выжить Фирузу из квартиры. Так, во время крайней ссоры Надежда якобы решила оговорить соседку. Теперь Фируза планирует подать встречное заявление в полицию. Ранее петербургский реставратор мебели и переводчик Николай Конашенок опубликовал в соцсетях ироничный комментарий о теракте в «Крокусе», после чего получил осуждение со стороны общественности. Несмотря на то, что он принес извинения за сказанное, мужчине может грозить срок за оправдание терроризма, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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