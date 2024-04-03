Токаев рассказал о контактах спецслужб Казахстана и РФ после теракта в «Крокусе»

Сцеслужбы России и Казахстана сотрудничают по вопросам антитеррористической деятельности. Об этом заявил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев.
«Казахстан незамедлительно заявил о решительном осуждении теракта и выразил свою солидарность с Россией. Спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере», — цитирует пресс-служба слова президента Казахстана.
Глава Казахстана отметил, что теракт осудили почти все страны. Он напомнил, что спецслужбы должны обеспечить безопасность жителей Казахстана и пресекать террористическую угрозу.
Вечером 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Несколько вооруженных человек ворвались в здание и открыли стрельбу по мирному населению. По официальным данным, 144 человека погибли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.