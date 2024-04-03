Токаев рассказал о контактах спецслужб Казахстана и РФ после теракта в «Крокусе»

Президент Казахстана Токаев похвалил российских силовиков

03 апреля 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Касым-Жомарт Токаев призвал спецслужбы к борьбе с экстремизмом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сцеслужбы России и Казахстана сотрудничают по вопросам антитеррористической деятельности. Об этом заявил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. «Казахстан незамедлительно заявил о решительном осуждении теракта и выразил свою солидарность с Россией. Спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере», — цитирует пресс-служба слова президента Казахстана. Глава Казахстана отметил, что теракт осудили почти все страны. Он напомнил, что спецслужбы должны обеспечить безопасность жителей Казахстана и пресекать террористическую угрозу. Вечером 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Несколько вооруженных человек ворвались в здание и открыли стрельбу по мирному населению. По официальным данным, 144 человека погибли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сцеслужбы России и Казахстана сотрудничают по вопросам антитеррористической деятельности. Об этом заявил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. «Казахстан незамедлительно заявил о решительном осуждении теракта и выразил свою солидарность с Россией. Спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере», — цитирует пресс-служба слова президента Казахстана. Глава Казахстана отметил, что теракт осудили почти все страны. Он напомнил, что спецслужбы должны обеспечить безопасность жителей Казахстана и пресекать террористическую угрозу. Вечером 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Несколько вооруженных человек ворвались в здание и открыли стрельбу по мирному населению. По официальным данным, 144 человека погибли.