Токаев рассказал о контактах спецслужб Казахстана и РФ после теракта в «Крокусе»

Президент Казахстана Токаев похвалил российских силовиков
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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, токаев касым-жомарт
Касым-Жомарт Токаев призвал спецслужбы к борьбе с экстремизмом Фото:

Сцеслужбы России и Казахстана сотрудничают по вопросам антитеррористической деятельности. Об этом заявил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев.

«Казахстан незамедлительно заявил о решительном осуждении теракта и выразил свою солидарность с Россией. Спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере», — цитирует пресс-служба слова президента Казахстана.

Глава Казахстана отметил, что теракт осудили почти все страны. Он напомнил, что спецслужбы должны обеспечить безопасность жителей Казахстана и пресекать террористическую угрозу.

Вечером 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Несколько вооруженных человек ворвались в здание и открыли стрельбу по мирному населению. По официальным данным, 144 человека погибли.

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Сцеслужбы России и Казахстана сотрудничают по вопросам антитеррористической деятельности. Об этом заявил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. «Казахстан незамедлительно заявил о решительном осуждении теракта и выразил свою солидарность с Россией. Спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере», — цитирует пресс-служба слова президента Казахстана. Глава Казахстана отметил, что теракт осудили почти все страны. Он напомнил, что спецслужбы должны обеспечить безопасность жителей Казахстана и пресекать террористическую угрозу. Вечером 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Несколько вооруженных человек ворвались в здание и открыли стрельбу по мирному населению. По официальным данным, 144 человека погибли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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