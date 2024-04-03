Правительство придумало, как спасти детей с сахарным диабетом

Правительство России в 2024 году обеспечит детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. Такая мера последовала после того, как из-за санкций Запад перестал поставлять в РФ необходимые для диабетиков препараты, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
«Уже в этом году почти 49 000 детей от двух до 17 лет обеспечим системами непрерывного мониторинга глюкозы», — сказал Михаил Мишусин во время отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Мишустин уточнил, что благодаря новым системам родители также смогут отслеживать состояние ребенка удаленно.
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