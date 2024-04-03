Правительство придумало, как спасти детей с сахарным диабетом

Правительство обеспечит детей с диабетом системами отслеживания сахара в крови
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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, диабет
Дети с диабетом получат системы мониторинга глюкозы Фото:

Правительство России в 2024 году обеспечит детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. Такая мера последовала после того, как из-за санкций Запад перестал поставлять в РФ необходимые для диабетиков препараты, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

«Уже в этом году почти 49 000 детей от двух до 17 лет обеспечим системами непрерывного мониторинга глюкозы», — сказал Михаил Мишусин во время отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Мишустин уточнил, что благодаря новым системам родители также смогут отслеживать состояние ребенка удаленно.

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Правительство России в 2024 году обеспечит детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. Такая мера последовала после того, как из-за санкций Запад перестал поставлять в РФ необходимые для диабетиков препараты, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. «Уже в этом году почти 49 000 детей от двух до 17 лет обеспечим системами непрерывного мониторинга глюкозы», — сказал Михаил Мишусин во время отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Мишустин уточнил, что благодаря новым системам родители также смогут отслеживать состояние ребенка удаленно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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