Правительство придумало, как спасти детей с сахарным диабетом

Правительство обеспечит детей с диабетом системами отслеживания сахара в крови

03 апреля 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Дети с диабетом получат системы мониторинга глюкозы Фото: Александр Елизаров © URA.RU Правительство России в 2024 году обеспечит детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. Такая мера последовала после того, как из-за санкций Запад перестал поставлять в РФ необходимые для диабетиков препараты, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. «Уже в этом году почти 49 000 детей от двух до 17 лет обеспечим системами непрерывного мониторинга глюкозы», — сказал Михаил Мишусин во время отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Мишустин уточнил, что благодаря новым системам родители также смогут отслеживать состояние ребенка удаленно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России в 2024 году обеспечит детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. Такая мера последовала после того, как из-за санкций Запад перестал поставлять в РФ необходимые для диабетиков препараты, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. «Уже в этом году почти 49 000 детей от двух до 17 лет обеспечим системами непрерывного мониторинга глюкозы», — сказал Михаил Мишусин во время отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Мишустин уточнил, что благодаря новым системам родители также смогут отслеживать состояние ребенка удаленно.