Noize MC третий раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

03 апреля 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Штраф составил 50 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Таганский суд Москвы оштрафовал рэп-исполнителя Ивана Алексеева, известного под псевдонимом Noize MC и признанного в РФ иностранным агентом, на 50 тысяч рублей. Штраф был наложен за отказ исполнителя указывать свой статус иноагента в социальных сетях, заявили в суде. «Суд признал Алексеева Ивана Александровича виновным в совершении административного правонарушения. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. Это не первый случай, когда суд применяет штрафные санкции к Алексееву за нарушения, связанные со статусом иностранного агента. В ноябре 2023 года Кузьминский суд Москвы также признал его виновным по аналогичной статье и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. В июне того же года, за отсутствие маркировки иноагента в постах в социальной сети «ВКонтакте» Алексеев был оштрафован на такую же сумму. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таганский суд Москвы оштрафовал рэп-исполнителя Ивана Алексеева, известного под псевдонимом Noize MC и признанного в РФ иностранным агентом, на 50 тысяч рублей. Штраф был наложен за отказ исполнителя указывать свой статус иноагента в социальных сетях, заявили в суде. «Суд признал Алексеева Ивана Александровича виновным в совершении административного правонарушения. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. Это не первый случай, когда суд применяет штрафные санкции к Алексееву за нарушения, связанные со статусом иностранного агента. В ноябре 2023 года Кузьминский суд Москвы также признал его виновным по аналогичной статье и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. В июне того же года, за отсутствие маркировки иноагента в постах в социальной сети «ВКонтакте» Алексеев был оштрафован на такую же сумму.