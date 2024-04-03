Noize MC третий раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

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Выступление Noize MC на фестивале "Старый Новый Рок". поселок Заречный, Свердловская область, noize mc, алексеев иван
Штраф составил 50 тысяч рублей Фото:

Таганский суд Москвы оштрафовал рэп-исполнителя Ивана Алексеева, известного под псевдонимом Noize MC и признанного в РФ иностранным агентом, на 50 тысяч рублей. Штраф был наложен за отказ исполнителя указывать свой статус иноагента в социальных сетях, заявили в суде.

«Суд признал Алексеева Ивана Александровича виновным в совершении административного правонарушения. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС.

Это не первый случай, когда суд применяет штрафные санкции к Алексееву за нарушения, связанные со статусом иностранного агента. В ноябре 2023 года Кузьминский суд Москвы также признал его виновным по аналогичной статье и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. В июне того же года, за отсутствие маркировки иноагента в постах в социальной сети «ВКонтакте» Алексеев был оштрафован на такую же сумму.

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Таганский суд Москвы оштрафовал рэп-исполнителя Ивана Алексеева, известного под псевдонимом Noize MC и признанного в РФ иностранным агентом, на 50 тысяч рублей. Штраф был наложен за отказ исполнителя указывать свой статус иноагента в социальных сетях, заявили в суде. «Суд признал Алексеева Ивана Александровича виновным в совершении административного правонарушения. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. Это не первый случай, когда суд применяет штрафные санкции к Алексееву за нарушения, связанные со статусом иностранного агента. В ноябре 2023 года Кузьминский суд Москвы также признал его виновным по аналогичной статье и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. В июне того же года, за отсутствие маркировки иноагента в постах в социальной сети «ВКонтакте» Алексеев был оштрафован на такую же сумму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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