Пушилин оценил выполнение указа Путина военными в ДНР

Динамика освобождения территорий ДНР сопоставима тем задачам, которые поставил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Темпы адекватны ситуации, адекватны и соизмеримы тем задачам, которые также обозначил президент — это сохранять личный состав в первую очередь», — сказал Пушилин в интервью ТАСС. Он добавил, что темпы не быстрые и не медленные, а судя по ситуации на фронте — объективные. По словам Пушилина, задачи, поставленные главой РФ, выполняются ежедневно.
Ранее глава ДНР говорил, что в данный момент нет подтвержденной информации, что французские солдаты участвуют в боевых действиях в Донбассе. Он добавил, что сейчас там находятся наемные военные из США, Канады, Британии и Грузии. В Минобороны России сообщали, что российские военные взяли под контроль село Новокалиново в Ясиноватском районе ДНР, передает «Национальная служба новостей».
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