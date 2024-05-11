Пушилин оценил выполнение указа Путина военными в ДНР

Пушилин: темпы освобождения ДНР соизмеримы задачам Путина

11 мая 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин заявил, что темпы освобождения ДНР соизмеримы задачам, которые обозначил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Динамика освобождения территорий ДНР сопоставима тем задачам, которые поставил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Темпы адекватны ситуации, адекватны и соизмеримы тем задачам, которые также обозначил президент — это сохранять личный состав в первую очередь», — сказал Пушилин в интервью ТАСС. Он добавил, что темпы не быстрые и не медленные, а судя по ситуации на фронте — объективные. По словам Пушилина, задачи, поставленные главой РФ, выполняются ежедневно. Ранее глава ДНР говорил, что в данный момент нет подтвержденной информации, что французские солдаты участвуют в боевых действиях в Донбассе. Он добавил, что сейчас там находятся наемные военные из США, Канады, Британии и Грузии. В Минобороны России сообщали, что российские военные взяли под контроль село Новокалиново в Ясиноватском районе ДНР, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Динамика освобождения территорий ДНР сопоставима тем задачам, которые поставил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Темпы адекватны ситуации, адекватны и соизмеримы тем задачам, которые также обозначил президент — это сохранять личный состав в первую очередь», — сказал Пушилин в интервью ТАСС. Он добавил, что темпы не быстрые и не медленные, а судя по ситуации на фронте — объективные. По словам Пушилина, задачи, поставленные главой РФ, выполняются ежедневно. Ранее глава ДНР говорил, что в данный момент нет подтвержденной информации, что французские солдаты участвуют в боевых действиях в Донбассе. Он добавил, что сейчас там находятся наемные военные из США, Канады, Британии и Грузии. В Минобороны России сообщали, что российские военные взяли под контроль село Новокалиново в Ясиноватском районе ДНР, передает «Национальная служба новостей».