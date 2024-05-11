Пушилин оценил выполнение указа Путина военными в ДНР

Пушилин: темпы освобождения ДНР соизмеримы задачам Путина
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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Денис Пушилин заявил, что темпы освобождения ДНР соизмеримы задачам, которые обозначил Путин Фото:
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Динамика освобождения территорий ДНР сопоставима тем задачам, которые поставил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Темпы адекватны ситуации, адекватны и соизмеримы тем задачам, которые также обозначил президент — это сохранять личный состав в первую очередь», — сказал Пушилин в интервью ТАСС. Он добавил, что темпы не быстрые и не медленные, а судя по ситуации на фронте — объективные. По словам Пушилина, задачи, поставленные главой РФ, выполняются ежедневно.

Ранее глава ДНР говорил, что в данный момент нет подтвержденной информации, что французские солдаты участвуют в боевых действиях в Донбассе. Он добавил, что сейчас там находятся наемные военные из США, Канады, Британии и Грузии. В Минобороны России сообщали, что российские военные взяли под контроль село Новокалиново в Ясиноватском районе ДНР, передает «Национальная служба новостей».

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Динамика освобождения территорий ДНР сопоставима тем задачам, которые поставил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Темпы адекватны ситуации, адекватны и соизмеримы тем задачам, которые также обозначил президент — это сохранять личный состав в первую очередь», — сказал Пушилин в интервью ТАСС. Он добавил, что темпы не быстрые и не медленные, а судя по ситуации на фронте — объективные. По словам Пушилина, задачи, поставленные главой РФ, выполняются ежедневно. Ранее глава ДНР говорил, что в данный момент нет подтвержденной информации, что французские солдаты участвуют в боевых действиях в Донбассе. Он добавил, что сейчас там находятся наемные военные из США, Канады, Британии и Грузии. В Минобороны России сообщали, что российские военные взяли под контроль село Новокалиново в Ясиноватском районе ДНР, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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