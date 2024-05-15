«АвтоВАЗ» выпустит 50 тысяч Lada Largus до конца года

Концерн «АвтоВАЗ» намерен выпустить в Ижевске до 50 тысяч автомобилей Lada Largus к концу 2024 года, включая их электрическую версию. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.
«Всего мы планируем до конца года в зависимости от рынка произвести до 50 тысяч таких автомобилей», — передает РИА Новости слова Соколова. Он добавил, что планирует увеличить выпуск машин до 100 тысяч в следующем году, если рынок того потребует.
Планы по производству электрической версии Lada Largus предполагают запуск летом 2024 года. Хотя ранее президент компании давал более скромные прогнозы на 2024 год — ожидалось производство около 30 тысяч автомобилей.
«АвтоВАЗ» уже возобновил выпуск модели Lada Largus на заводе в Ижевске, после того как ранее производство осуществлялось в Тольятти. Перенос производства был связан с оптимизацией и сбоями в логистических цепочках. Объявление о переносе было сделано в августе 2023 года, а необходимые инвестиции оценивались в два миллиарда рублей.
Ранее Максим Соколов сообщил, что из-за увеличения себестоимости будут повышены цены на автомобили концерна. Однако он отметил, что рост цен будет меньше инфляции.
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