«АвтоВАЗ» выпустит 50 тысяч Lada Largus до конца года

15 мая 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

«АвтоВАЗ» думает над возможностью увеличить выпуск Lada Largus до 100 тысяч экземпляров в 2025 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU Концерн «АвтоВАЗ» намерен выпустить в Ижевске до 50 тысяч автомобилей Lada Largus к концу 2024 года, включая их электрическую версию. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов. «Всего мы планируем до конца года в зависимости от рынка произвести до 50 тысяч таких автомобилей», — передает РИА Новости слова Соколова. Он добавил, что планирует увеличить выпуск машин до 100 тысяч в следующем году, если рынок того потребует. Планы по производству электрической версии Lada Largus предполагают запуск летом 2024 года. Хотя ранее президент компании давал более скромные прогнозы на 2024 год — ожидалось производство около 30 тысяч автомобилей. «АвтоВАЗ» уже возобновил выпуск модели Lada Largus на заводе в Ижевске, после того как ранее производство осуществлялось в Тольятти. Перенос производства был связан с оптимизацией и сбоями в логистических цепочках. Объявление о переносе было сделано в августе 2023 года, а необходимые инвестиции оценивались в два миллиарда рублей. Ранее Максим Соколов сообщил, что из-за увеличения себестоимости будут повышены цены на автомобили концерна. Однако он отметил, что рост цен будет меньше инфляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерн «АвтоВАЗ» намерен выпустить в Ижевске до 50 тысяч автомобилей Lada Largus к концу 2024 года, включая их электрическую версию. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов. «Всего мы планируем до конца года в зависимости от рынка произвести до 50 тысяч таких автомобилей», — передает РИА Новости слова Соколова. Он добавил, что планирует увеличить выпуск машин до 100 тысяч в следующем году, если рынок того потребует. Планы по производству электрической версии Lada Largus предполагают запуск летом 2024 года. Хотя ранее президент компании давал более скромные прогнозы на 2024 год — ожидалось производство около 30 тысяч автомобилей. «АвтоВАЗ» уже возобновил выпуск модели Lada Largus на заводе в Ижевске, после того как ранее производство осуществлялось в Тольятти. Перенос производства был связан с оптимизацией и сбоями в логистических цепочках. Объявление о переносе было сделано в августе 2023 года, а необходимые инвестиции оценивались в два миллиарда рублей. Ранее Максим Соколов сообщил, что из-за увеличения себестоимости будут повышены цены на автомобили концерна. Однако он отметил, что рост цен будет меньше инфляции.