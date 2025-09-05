Российского ученого лишили свободы за оправдание вторжения ВСУ в Курскую область

Дмитрий Скопин* получил 3 года колонии за оправдание действий ВСУ под Курском
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее ученый был внесен в список террористов за оправдание вторжения ВСУ в российский регион
Ранее ученый был внесен в список террористов за оправдание вторжения ВСУ в российский регион Фото:

Курский ученый Дмитрий Скопин (внесен в перечень террористов в РФ) приговорен к трем годам колонии общего режима за публичное оправдание рейда ВСУ на территорию Курской области. Второй Западный окружной военный суд также запретил ему на два года администрировать сайты и постановил уничтожить изъятую SIM-карту.

«Скопина признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма в интернете). Подсудимый признал вину и раскаялся», — сообщает ТАСС.

До этого 52-летний доцент Юго-Западного государственного университета был внесен в перечень террористов. Дело связано с его публикациями в интернете, где он одобрял действия ВСУ во время вторжения в приграничные районы Курской области.

*Дмитрий Скопин внесен в перечень террористов в РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курский ученый Дмитрий Скопин (внесен в перечень террористов в РФ) приговорен к трем годам колонии общего режима за публичное оправдание рейда ВСУ на территорию Курской области. Второй Западный окружной военный суд также запретил ему на два года администрировать сайты и постановил уничтожить изъятую SIM-карту. «Скопина признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма в интернете). Подсудимый признал вину и раскаялся», — сообщает ТАСС. До этого 52-летний доцент Юго-Западного государственного университета был внесен в перечень террористов. Дело связано с его публикациями в интернете, где он одобрял действия ВСУ во время вторжения в приграничные районы Курской области. *Дмитрий Скопин внесен в перечень террористов в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...