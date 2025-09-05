Курский ученый Дмитрий Скопин (внесен в перечень террористов в РФ) приговорен к трем годам колонии общего режима за публичное оправдание рейда ВСУ на территорию Курской области. Второй Западный окружной военный суд также запретил ему на два года администрировать сайты и постановил уничтожить изъятую SIM-карту.
«Скопина признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма в интернете). Подсудимый признал вину и раскаялся», — сообщает ТАСС.
До этого 52-летний доцент Юго-Западного государственного университета был внесен в перечень террористов. Дело связано с его публикациями в интернете, где он одобрял действия ВСУ во время вторжения в приграничные районы Курской области.
*Дмитрий Скопин внесен в перечень террористов в РФ
