Ларионов день: что можно и нельзя делать 19 июня 2024 года

Каждый год 19 июня православная церковь вспоминает жизнь и чтит память преподобного Илариона Нового. В народе эту дату называют днем Лариона Пропольника или Ларионовым днем. В 2024 году он выпадает на среду. О том, что можно и нельзя, а также приметах и традициях этого события — в материале URA.RU.
Кто такой Иларион Новый
Преподобный Иларион известен, как ярый защитник икон. Он родился в благочестивой набожной семье, которая и привила мальчику праведный образ жизни. Достигнув 20-летнего возраста, будущий святой решил принять постриг и ушел в монастырь. Вскоре он перешел в Далматскую обитель, где принял схиму и стал учеником святого Григория Декаполита.
После смерти своего учителя, Иларион взял на себя управление монастырем. В 813 году на императорский трон взошел иконоборец Лев Армянин. Преподобный отказался переставать почитать иконы, публично выступал против их уничтожения и обвинил в ереси самого императора. За такие высказывания Иларион попал в темницу.
Несмотря на пытки, которым он подвергался, преподобный остался верен Богу и своим убеждениям. Впоследствии его несколько раз освобождали из заточения и вновь отправляли в темницу. Свободу Иларион обрел только в 842 году, а в 845 мирно скончался в своей обители.
Существует предание, что преподобный Иларион узрел своими глазами ангелов. Они возносили на небеса душу скончавшегося святого Федора Студита.
Традиции Ларионова дня
В день Лариона Пропольника крестьяне отправлялись в поля и огороды. Это делали, чтобы избавиться от сорняков. Считалось, что после 19 июня будет очень сложно бороться с нежелательными растениями, а они, в свою очередь, приведут к гибели посевов.
Особенно благоприятным считалось, когда на Ларионов день выпадает убывающая Луна. По поверьям, если вырвать сорняки в дни такого совпадения, то они долго не побеспокоят крестьян. Обратная ситуация с полнолунием — сорную праву лучше не трогать даже в день почитания святого, иначе грядки зарастут еще сильнее.
Также день Лариона Пропольника считался благоприятным для незамужних девушек. Они вставали рано утром и шли в огород, чтобы полить растения. По поверью, так земля даст силы и красоту тем, кто о ней заботится.
Приметы Ларионова дня
Главное, что волновало крестьян — погода и урожай. Соответственно, все приметы, которые связаны с днем Лариона Пропольника, связаны и с этими двумя темами:
- если 19 июня резко похолодает — в скором времени установится хорошая погода;
- если над цветами собирается много пчел — будет солнечный день;
- если в округе слышен громкий стрекот кузнечиков — будет благоприятная погода;
- если колосья зацвели с верхушки — будет мало хлеба, с середины — средний урожай, с низа — обильный.
Что можно и нельзя делать в Ларионов день
Некоторые приметы, в которые верили крестьяне, зависели от их действий. Одни описывали, что необходимо сделать людям, чтобы добиться положительного финала:
- начать прополку огородов от сорняков;
- полить огород;
- в общем и целом, трудиться на огороде.
Другие приметы предвещали беду. Крестьяне считали, что если совершить эти действия, то придет несчастье:
- работа в огороде вместе с супругом;
- поездка в дальние путешествия;
- смена работы;
- заключение сделок;
- жалобы;
- ссоры с родными и близкими.
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