18 июня 2024

Ларионов день: что можно и нельзя делать 19 июня 2024 года

Днем 19 июня православная церковь почтит память Лариона Нового
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Преподобный Иларион известен, как ярый защитник икон
Преподобный Иларион известен, как ярый защитник икон Фото:

Каждый год 19 июня православная церковь вспоминает жизнь и чтит память преподобного Илариона Нового. В народе эту дату называют днем Лариона Пропольника или Ларионовым днем. В 2024 году он выпадает на среду. О том, что можно и нельзя, а также приметах и традициях этого события — в материале URA.RU.

Кто такой Иларион Новый

Преподобный Иларион известен, как ярый защитник икон. Он родился в благочестивой набожной семье, которая и привила мальчику праведный образ жизни. Достигнув 20-летнего возраста, будущий святой решил принять постриг и ушел в монастырь. Вскоре он перешел в Далматскую обитель, где принял схиму и стал учеником святого Григория Декаполита.

После смерти своего учителя, Иларион взял на себя управление монастырем. В 813 году на императорский трон взошел иконоборец Лев Армянин. Преподобный отказался переставать почитать иконы, публично выступал против их уничтожения и обвинил в ереси самого императора. За такие высказывания Иларион попал в темницу.

Несмотря на пытки, которым он подвергался, преподобный остался верен Богу и своим убеждениям. Впоследствии его несколько раз освобождали из заточения и вновь отправляли в темницу. Свободу Иларион обрел только в 842 году, а в 845 мирно скончался в своей обители.

Существует предание, что преподобный Иларион узрел своими глазами ангелов. Они возносили на небеса душу скончавшегося святого Федора Студита.

Заступник икон попал в темницу за свои дела
Заступник икон попал в темницу за свои дела
Фото:

Традиции Ларионова дня

В день Лариона Пропольника крестьяне отправлялись в поля и огороды. Это делали, чтобы избавиться от сорняков. Считалось, что после 19 июня будет очень сложно бороться с нежелательными растениями, а они, в свою очередь, приведут к гибели посевов.

Особенно благоприятным считалось, когда на Ларионов день выпадает убывающая Луна. По поверьям, если вырвать сорняки в дни такого совпадения, то они долго не побеспокоят крестьян. Обратная ситуация с полнолунием — сорную праву лучше не трогать даже в день почитания святого, иначе грядки зарастут еще сильнее.

Также день Лариона Пропольника считался благоприятным для незамужних девушек. Они вставали рано утром и шли в огород, чтобы полить растения. По поверью, так земля даст силы и красоту тем, кто о ней заботится.

Приметы Ларионова дня

Главное, что волновало крестьян — погода и урожай. Соответственно, все приметы, которые связаны с днем Лариона Пропольника, связаны и с этими двумя темами:

  • если 19 июня резко похолодает — в скором времени установится хорошая погода;
  • если над цветами собирается много пчел — будет солнечный день;
  • если в округе слышен громкий стрекот кузнечиков — будет благоприятная погода;
  • если колосья зацвели с верхушки — будет мало хлеба, с середины — средний урожай, с низа — обильный.
Большая часть примет связана с возделыванием земли
Большая часть примет связана с возделыванием земли
Фото:

Что можно и нельзя делать в Ларионов день

Некоторые приметы, в которые верили крестьяне, зависели от их действий. Одни описывали, что необходимо сделать людям, чтобы добиться положительного финала:

  • начать прополку огородов от сорняков;
  • полить огород;
  • в общем и целом, трудиться на огороде.

Другие приметы предвещали беду. Крестьяне считали, что если совершить эти действия, то придет несчастье:

  • работа в огороде вместе с супругом;
  • поездка в дальние путешествия;
  • смена работы;
  • заключение сделок;
  • жалобы;
  • ссоры с родными и близкими.

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Каждый год 19 июня православная церковь вспоминает жизнь и чтит память преподобного Илариона Нового. В народе эту дату называют днем Лариона Пропольника или Ларионовым днем. В 2024 году он выпадает на среду. О том, что можно и нельзя, а также приметах и традициях этого события — в материале URA.RU. Кто такой Иларион Новый Преподобный Иларион известен, как ярый защитник икон. Он родился в благочестивой набожной семье, которая и привила мальчику праведный образ жизни. Достигнув 20-летнего возраста, будущий святой решил принять постриг и ушел в монастырь. Вскоре он перешел в Далматскую обитель, где принял схиму и стал учеником святого Григория Декаполита. После смерти своего учителя, Иларион взял на себя управление монастырем. В 813 году на императорский трон взошел иконоборец Лев Армянин. Преподобный отказался переставать почитать иконы, публично выступал против их уничтожения и обвинил в ереси самого императора. За такие высказывания Иларион попал в темницу. Несмотря на пытки, которым он подвергался, преподобный остался верен Богу и своим убеждениям. Впоследствии его несколько раз освобождали из заточения и вновь отправляли в темницу. Свободу Иларион обрел только в 842 году, а в 845 мирно скончался в своей обители. Существует предание, что преподобный Иларион узрел своими глазами ангелов. Они возносили на небеса душу скончавшегося святого Федора Студита. Традиции Ларионова дня В день Лариона Пропольника крестьяне отправлялись в поля и огороды. Это делали, чтобы избавиться от сорняков. Считалось, что после 19 июня будет очень сложно бороться с нежелательными растениями, а они, в свою очередь, приведут к гибели посевов. Особенно благоприятным считалось, когда на Ларионов день выпадает убывающая Луна. По поверьям, если вырвать сорняки в дни такого совпадения, то они долго не побеспокоят крестьян. Обратная ситуация с полнолунием — сорную праву лучше не трогать даже в день почитания святого, иначе грядки зарастут еще сильнее. Также день Лариона Пропольника считался благоприятным для незамужних девушек. Они вставали рано утром и шли в огород, чтобы полить растения. По поверью, так земля даст силы и красоту тем, кто о ней заботится. Приметы Ларионова дня Главное, что волновало крестьян — погода и урожай. Соответственно, все приметы, которые связаны с днем Лариона Пропольника, связаны и с этими двумя темами: Что можно и нельзя делать в Ларионов день Некоторые приметы, в которые верили крестьяне, зависели от их действий. Одни описывали, что необходимо сделать людям, чтобы добиться положительного финала: Другие приметы предвещали беду. Крестьяне считали, что если совершить эти действия, то придет несчастье:
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