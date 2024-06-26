В ДТП на тюменской «трассе смерти» погиб человек. Фото

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб житель Уватского района
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла в Уватском районе
Авария произошла в Уватском районе Фото:

На 317 — м километре автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск произошла авария, в которой погиб житель с. Горнослинкино Уватского района (Тюменская область). Об этом сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции. Из-за большого количества ДТП со смертельным исходом указанную магистраль в народе прозвали «трассой смерти».

«Здесь столкнулись Daewoo Nexia и Toyota Camry. Предварительно, 34-летний водитель Daewoo, поворачивая, не пропустил второй автомобиль, двигавшийся в прямом направлении. Водитель Daewoo, житель с. Горнослинкино Уватского района, погиб. 36-летняя водитель Toyota, жительница Тобольска, получила травмы руки», — указано в сообщении Госавтоинспекции Тюменской области.

Там добавили, что сейчас устанавливаются обстоятельства, которые привели к ДТП. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансйиск погиб житель Уватского района
В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансйиск погиб житель Уватского района
Фото:

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На 317 — м километре автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск произошла авария, в которой погиб житель с. Горнослинкино Уватского района (Тюменская область). Об этом сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции. Из-за большого количества ДТП со смертельным исходом указанную магистраль в народе прозвали «трассой смерти». «Здесь столкнулись Daewoo Nexia и Toyota Camry. Предварительно, 34-летний водитель Daewoo, поворачивая, не пропустил второй автомобиль, двигавшийся в прямом направлении. Водитель Daewoo, житель с. Горнослинкино Уватского района, погиб. 36-летняя водитель Toyota, жительница Тобольска, получила травмы руки», — указано в сообщении Госавтоинспекции Тюменской области. Там добавили, что сейчас устанавливаются обстоятельства, которые привели к ДТП. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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