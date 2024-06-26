На 317 — м километре автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск произошла авария, в которой погиб житель с. Горнослинкино Уватского района (Тюменская область). Об этом сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции. Из-за большого количества ДТП со смертельным исходом указанную магистраль в народе прозвали «трассой смерти».
«Здесь столкнулись Daewoo Nexia и Toyota Camry. Предварительно, 34-летний водитель Daewoo, поворачивая, не пропустил второй автомобиль, двигавшийся в прямом направлении. Водитель Daewoo, житель с. Горнослинкино Уватского района, погиб. 36-летняя водитель Toyota, жительница Тобольска, получила травмы руки», — указано в сообщении Госавтоинспекции Тюменской области.
Там добавили, что сейчас устанавливаются обстоятельства, которые привели к ДТП. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.
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