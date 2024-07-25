ТАСС: взорвавший авто в Москве мог иметь сообщников

Следственные органы рассматривают версию о возможных сообщниках Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля с военнослужащим на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
«Есть основания полагать, что у Серебрякова были сообщники. В настоящее время принимаются меры, направленные на их установление», — сообщил источник в правоохранительных органах агентству.
По словам представителя правоохранительных органов, преступление было тщательно спланировано. Предполагается, что злоумышленник внимательно следил за своей жертвой, зная ее распорядок и маршруты передвижения.
Взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser произошел 24 июля на улице Синявинской в Москве, в результате чего пострадали два человека. Взрывное устройство было размещено под днищем машины. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
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