ТАСС: взорвавший авто в Москве мог иметь сообщников

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Правоохранительные органы подозревают, что у подрывника могли быть сообщники
Правоохранительные органы подозревают, что у подрывника могли быть сообщники Фото:

Следственные органы рассматривают версию о возможных сообщниках Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля с военнослужащим на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть основания полагать, что у Серебрякова были сообщники. В настоящее время принимаются меры, направленные на их установление», — сообщил источник в правоохранительных органах агентству.

По словам представителя правоохранительных органов, преступление было тщательно спланировано. Предполагается, что злоумышленник внимательно следил за своей жертвой, зная ее распорядок и маршруты передвижения.

Взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser произошел 24 июля на улице Синявинской в Москве, в результате чего пострадали два человека. Взрывное устройство было размещено под днищем машины. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

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Следственные органы рассматривают версию о возможных сообщниках Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля с военнослужащим на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС. «Есть основания полагать, что у Серебрякова были сообщники. В настоящее время принимаются меры, направленные на их установление», — сообщил источник в правоохранительных органах агентству. По словам представителя правоохранительных органов, преступление было тщательно спланировано. Предполагается, что злоумышленник внимательно следил за своей жертвой, зная ее распорядок и маршруты передвижения. Взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser произошел 24 июля на улице Синявинской в Москве, в результате чего пострадали два человека. Взрывное устройство было размещено под днищем машины. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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