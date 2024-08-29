Офицер инженерного подразделения Вооруженных сил Украины выразил критику в адрес Генерального штаба страны, обвинив его в отсутствии четкого плана обороны. По его словам, это стало одной из причин, по которой украинские укрепления оказались уязвимыми перед наступлением российских войск.
«Генеральный штаб просто не управляет процессом, и у него нет плана», — заявил инженер изданию The Economist. Указывается, что в результате действий российских войск некоторые бетонные окопы Украины были захвачены.
Украинская сторона столкнулась с нехваткой как инженерных препятствий, так и личного состава для эффективной обороны. В то время как Россия имеет десять специализированных инженерных полков, Украина располагает лишь одним полком и двумя бригадами. Проблемы в оборонительной стратегии Украины, связанные с недостаточным управлением и планированием со стороны Генштаба, отражаются на эффективности сдерживания наступления.
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