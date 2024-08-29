Инженер ВСУ обвинил генштаб в отсутствии плана на фронте

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Инженер ВСУ заявил, что Генштаб не управляет процессом на фронте
Инженер ВСУ заявил, что Генштаб не управляет процессом на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Офицер инженерного подразделения Вооруженных сил Украины выразил критику в адрес Генерального штаба страны, обвинив его в отсутствии четкого плана обороны. По его словам, это стало одной из причин, по которой украинские укрепления оказались уязвимыми перед наступлением российских войск.

«Генеральный штаб просто не управляет процессом, и у него нет плана», — заявил инженер изданию The Economist. Указывается, что в результате действий российских войск некоторые бетонные окопы Украины были захвачены.

Украинская сторона столкнулась с нехваткой как инженерных препятствий, так и личного состава для эффективной обороны. В то время как Россия имеет десять специализированных инженерных полков, Украина располагает лишь одним полком и двумя бригадами. Проблемы в оборонительной стратегии Украины, связанные с недостаточным управлением и планированием со стороны Генштаба, отражаются на эффективности сдерживания наступления.

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Офицер инженерного подразделения Вооруженных сил Украины выразил критику в адрес Генерального штаба страны, обвинив его в отсутствии четкого плана обороны. По его словам, это стало одной из причин, по которой украинские укрепления оказались уязвимыми перед наступлением российских войск. «Генеральный штаб просто не управляет процессом, и у него нет плана», — заявил инженер изданию The Economist. Указывается, что в результате действий российских войск некоторые бетонные окопы Украины были захвачены. Украинская сторона столкнулась с нехваткой как инженерных препятствий, так и личного состава для эффективной обороны. В то время как Россия имеет десять специализированных инженерных полков, Украина располагает лишь одним полком и двумя бригадами. Проблемы в оборонительной стратегии Украины, связанные с недостаточным управлением и планированием со стороны Генштаба, отражаются на эффективности сдерживания наступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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