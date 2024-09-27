На Сахалине школьникам показали видео с реальным абортом

27 сентября 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

В школе Сахалина детям на большом экране в актовом зале показали видео с процессом аборта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Сахалине школьникам во время лекции в актовом зале на большом экране показали видео с процессом прерывания беременности (абортом). Об этом сообщал telegram-канал «ЧП Сахалин». В комментариях к посту отметили, что действиях происходили в городе Охе на территории школы №7. «На Сахалине старшеклассникам обещали лекцию в актовом зале и показали жесткое видео с процессом абортирования. Местные власти, видимо, решили таким образом повысить рождаемость», — отмечает авторы канала. Их слова передает NEWS.RU. На инцидент также отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она осудила показ видео подобного характера детям. Мизулина подчеркнула, что дети могут получить психологическую травму. По ее словам, о таких темах, в первую очередь, с детьми должны разговаривать родители. В настоящий момент правительство готовит законопроекты о запрете абортов в частных клиниках. С сентября этого года в РФ ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности. В РПЦ также рассказали, что на 6 сентября в России уже 502 частные клиники отказались от совершения абортов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Сахалине школьникам во время лекции в актовом зале на большом экране показали видео с процессом прерывания беременности (абортом). Об этом сообщал telegram-канал «ЧП Сахалин». В комментариях к посту отметили, что действиях происходили в городе Охе на территории школы №7. «На Сахалине старшеклассникам обещали лекцию в актовом зале и показали жесткое видео с процессом абортирования. Местные власти, видимо, решили таким образом повысить рождаемость», — отмечает авторы канала. Их слова передает NEWS.RU. На инцидент также отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она осудила показ видео подобного характера детям. Мизулина подчеркнула, что дети могут получить психологическую травму. По ее словам, о таких темах, в первую очередь, с детьми должны разговаривать родители. В настоящий момент правительство готовит законопроекты о запрете абортов в частных клиниках. С сентября этого года в РФ ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности. В РПЦ также рассказали, что на 6 сентября в России уже 502 частные клиники отказались от совершения абортов.