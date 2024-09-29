На выборах в Австрии побеждает пророссийская партия

На прошедших выборах в Национальный совет Австрии, по предварительным данным, лидерство одерживает правая «Австрийская партия свободы» (АПС). Партия, известная своей позицией против антироссийских санкций, набрала 29,1% голосов.
«Первое место занимает АПС, получив 29,1%. Уточняется, что это на 13 процентных пунктов больше, чем показатель партии на выборах 2019 года», — пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ORF.
«Австрийская народная партия» канцлера Карла Нехаммера предварительно заняла второе место с 26,3%, что на 11,1 процентных пункта меньше предыдущего результата. Социал-демократическая партия Австрии оказалась на третьем месте с 20,9%, а Зеленые получили 8,7%.
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