На выборах в Австрии побеждает пророссийская партия

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Партия, выступающая против антироссийских санкций, предварительно одержала победу на выборах в Австрии Фото:

На прошедших выборах в Национальный совет Австрии, по предварительным данным, лидерство одерживает правая «Австрийская партия свободы» (АПС). Партия, известная своей позицией против антироссийских санкций, набрала 29,1% голосов.

«Первое место занимает АПС, получив 29,1%. Уточняется, что это на 13 процентных пунктов больше, чем показатель партии на выборах 2019 года», — пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ORF.

«Австрийская народная партия» канцлера Карла Нехаммера предварительно заняла второе место с 26,3%, что на 11,1 процентных пункта меньше предыдущего результата. Социал-демократическая партия Австрии оказалась на третьем месте с 20,9%, а Зеленые получили 8,7%.

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На прошедших выборах в Национальный совет Австрии, по предварительным данным, лидерство одерживает правая «Австрийская партия свободы» (АПС). Партия, известная своей позицией против антироссийских санкций, набрала 29,1% голосов. «Первое место занимает АПС, получив 29,1%. Уточняется, что это на 13 процентных пунктов больше, чем показатель партии на выборах 2019 года», — пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ORF. «Австрийская народная партия» канцлера Карла Нехаммера предварительно заняла второе место с 26,3%, что на 11,1 процентных пункта меньше предыдущего результата. Социал-демократическая партия Австрии оказалась на третьем месте с 20,9%, а Зеленые получили 8,7%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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