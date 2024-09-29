В мире Европа На выборах в Австрии побеждает пророссийская партия 29 сентября 2024 в 20:50 Размер текста - 17 + Партия, выступающая против антироссийских санкций, предварительно одержала победу на выборах в Австрии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На прошедших выборах в Национальный совет Австрии, по предварительным данным, лидерство одерживает правая «Австрийская партия свободы» (АПС). Партия, известная своей позицией против антироссийских санкций, набрала 29,1% голосов. «Первое место занимает АПС, получив 29,1%. Уточняется, что это на 13 процентных пунктов больше, чем показатель партии на выборах 2019 года», — пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ORF. «Австрийская народная партия» канцлера Карла Нехаммера предварительно заняла второе место с 26,3%, что на 11,1 процентных пункта меньше предыдущего результата. Социал-демократическая партия Австрии оказалась на третьем месте с 20,9%, а Зеленые получили 8,7%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На прошедших выборах в Национальный совет Австрии, по предварительным данным, лидерство одерживает правая «Австрийская партия свободы» (АПС). Партия, известная своей позицией против антироссийских санкций, набрала 29,1% голосов. «Первое место занимает АПС, получив 29,1%. Уточняется, что это на 13 процентных пунктов больше, чем показатель партии на выборах 2019 года», — пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ORF. «Австрийская народная партия» канцлера Карла Нехаммера предварительно заняла второе место с 26,3%, что на 11,1 процентных пункта меньше предыдущего результата. Социал-демократическая партия Австрии оказалась на третьем месте с 20,9%, а Зеленые получили 8,7%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям